طبيب البوابة: أعراض انتشار سرطان البروستاتا سرطان البروستاتا هو أحد الأنواع الأكثر انتشاراً من السرطانات والأكثر شراسة، حيث يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات ، ولكن يمكن علاج الحالة إذا تم تشخيصها في مرحلة مبكرة. في هذا النوع من السرطان ، تبدأ الخلايا غير الصحية في النمو في غدة البروستاتا - وهي غدة بحجم الجوز تقع بين المثانة والقضيب - مما يؤدي إلى ظهور علامات خفية في المرحلة الأولية من المرض.

تعد الحاجة المتزايدة للتبول أو الإجهاد أثناء التبول أو ضعف تدفق البول أو وجود دم في البول أو السائل المنوي وألم في الظهر أو الوركين أو الحوض علامات منبهة للحالة التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد في بعض الحالات. عندما تنمو الخلايا السرطانية خارج نطاق السيطرة تبدأ في التأثير على العظام ، مما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض.

طبيب البوابة: أعراض انتشار سرطان البروستاتا

علامات تأثير سرطان البروستاتا على عظامك

عندما لا يتم إيقاف تكاثر الخلايا السرطانية غير الصحية في الوقت المحدد ، تبدأ في الانتشار إلى العظام وأول منطقة تتأثر هي النخاع الشوكي. يؤدي نمو الخلايا السرطانية إلى الضغط على النخاع الشوكي ، مما يؤدي إلى ضغط الحبل الشوكي. يحتوي الحبل الشوكي لدينا على 31 نوعًا مختلفًا من الأعصاب التي ترسل إشارات ذهابًا وإيابًا إلى الدماغ وبقية الجسم ، وإدارة التنسيق فيما بينها. عندما تنضغط الأعصاب بسبب النمو غير الصحي للخلايا ، فإنها تعيق انتقال الأعصاب ، مما يسبب الألم أو التنميل أو الضعف في الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين. تصبح العلامات بارزة مع مرور الوقت اعتمادًا على السرعة التي تنمو بها الخلايا.

طبيب البوابة: أعراض انتشار سرطان البروستاتا

كيفية معرفة أن الخلايا السرطانية تنمو

يبدأ كل شيء بألم خفيف في الظهر وتبدأ ببطء في الشعور بألم شديد في عمودك الفقري وأطرافك. يستغرق انتشار الخلايا السرطانية من غدد البروستاتا وقتًا وتظهر العلامات ببطء. ومع ذلك ، فإن الشعور بألم في العمود الفقري أو الأطراف عند الإصابة بسرطان البروستاتا يعتبر حالة طارئة وتتطلب عناية طبية فورية. قد يبدو الألم وكأنه رباط مشدود حول جسمك ، والذي قد يتفاقم أثناء السعال أو العطس أو استخدام الحمام. وفقًا للخبراء ، قد يزداد الألم عند الاستلقاء على الظهر. يمكن أن يجعل عظامك أضعف وأكثر عرضة للإصابة.

طبيب البوابة: أعراض انتشار سرطان البروستاتا

علامات أخرى لسرطان البروستاتا المتقدم

في المرحلة المتقدمة ، قد يؤدي سرطان البروستاتا إلى مجموعة واسعة من الأعراض التي يمكن الشعور بها في أجزاء مختلفة من الجسم:

ضعف في ساقيك أو ذراعيك

صعوبة المشي

دبابيس وإبر أو الإحساس بالخدر

سلس البول

الضعف الجنسي لدى الرجال

فقدان الوزن

التعب

طبيب البوابة: أعراض انتشار سرطان البروستاتا

من هم المعرضون لخطر الإصابة بسرطان البروستاتا

بينما لم يتمكن الباحثون حتى الآن من العثور على السبب الدقيق الذي يؤدي إلى نمو الخلايا السرطانية في غدة البروستاتا ، هناك العديد من العوامل التي يقال إنها تزيد من خطر حدوثها:

السن

تاريخ العائلة

البدانة

التدخين

استهلاك الكحول

التعرض للمواد الكيميائية

التهاب البروستاتا

الأمراض المنقولة جنسيا

جراحة قطع القناة الدافقة

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