فابريسيو دياز: اللعب لصفوف برشلونة هو حلم بالنسبة لي

البوابة – علق النجم الأوروغوياني الشاب فابريسيو دياز على الأنباء المتداولة مؤخرًا والتي تحدثت حول نية نادي برشلونة بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان قد ارتبط اسم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا بالانتقال إلى الكامب نو، في الوقت الذي يبحث فيه البلوغرانا عن نجم في خط الوسط ولكن بتكلفة منخفضة بسبب الوضع الاقتصادي في النادي حاليًا.

فاريسيو دياز يعلق على ارتباط اسمه مع نادي برشلونة في الصيف

كشف موقع "bacrablaugranes.com" عن رد دياز حول ارتباط اسمه مع البارسا خلال الميركاتو الصيفي المقبل، مؤكدًا أنه في حال حدوث ذلك فسوف تكون فرصة لا تعوض بالنسبة له.

وعلق دياز قائلًا: "أنه حلم أن أكون على قائمة اهتمام واحد من الأندية الكبيرة مثل برشلونة، هذا أمر مدهش، سأتحلى بالهدوء الآن وسأترك هذه الأمور لوكيلي الذي سيجد الخيار الأنسب لي بالتأكيد".

وكان دياز قد لفت الأنظار مؤخرًا بعد تألقه في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 عامًا، حيث سجل خمسة أهداف وساعد منتخب الأوروغواي بأن يحتل المركز الثاني في البطولة.

الجدير بالذكر أن التقارير أشارت أن سعر فابريسيو دياز نحو 6 ملايين يورو، ومن المتوقع أن يلعب في برشلونة أتلتيك الفريق الرديف في البداية في حال تمت الصفقة وانتقل إلى الكامب نو خلال الصيف المقبل.