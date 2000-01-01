تفاصيل جديدة حول سائق طريق السويس الذي أثار غضب المصريين

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو صادم لـ سائق طريق السويس المتهور الذي كان يقود مركبته برعونة مُعرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبدأت الواقعة حين تمكن أحد السائق أحمد يوسف من توثيق المشهد الصادم لـ سائق طريق السويس عبر مقطع فيديو نشره على منصات التواصل الاجتماعي حين تعمد فتح باب مركبته وإطلاق قدمه اليسرى خارجًا ومن ثم الترنح في الشارع يمينًا ويسارًا بطريقة متهورة ومستفزة.

وبسبب قيادته المتهورة، اصطدمت "تريلا" مسرعة كانت على الطريق العام بمركبته مُتسببًا بتهشيمها من الناحية الخلفية لكنه أكمل طريقه غير آبه بالحادث الذي تعرض له قبل لحظات.

وأظهر مقطع الفيديو تعمد السائق المتهور إكمال طريقه وقيادة مركبته بسرعة جنونية والتنقل بين المركبات المسرعة بطريقة متهورة.

وحول طريقة إيقاف سائق طريق السويس، قال أحمد يوسف أن أحد السائقين اضطر للإضرار بمركبته في سبيل إيقاف السائق المتهور وإنقاذ المواطنين، حتى تجمهر الكثيرون حوله وأنزلوه من مركبته بهدف السيطرة عليه لحين وصول قوات الأمن للقبض عليه.

وذكر أحمد يوسف أن السائق بدا فاقدًا للوعي وينظر للمتجمهرين بطريقة مريبة وتبين لاحقًا بأنه تحت تأثير الكحول والمواد المخدرة.

وأثار مقطع فيديو سائق طريق السويس المتهور غضب واستياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الذين طالبوا بضرورة القبض عليه وإيقافه تمهيدًا لمحاسبته.

القبض على سائق طريق السويس المتهور

أعلنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية القبض على شخص قاد سيارته بطريقة متهورة، في إشارة إلى سائق طريق السويس وبحوزته مواد كحولية وأدوات لتعاطي المخدرات.

وذكرت الأجهزة الأمنية في بيان رسمي بأن السائق يواجه حاليًا اتهاماتٍ عدة ومنها تعطيل حركة المرور، وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشارت إلى أن الأجهزة الأمنية عثرت في سيارة سائق طريق السويس المتهور على مواد مخدرة (الحشيش) وأداة خاصة لتعاطي مخدر الآيس، وعقار طبي مجهول النوع.

وذكرت وسائل إعلام محلية في مصر بأن النائب العام أمر بحبس سائق طريق السويس بسبب الرعونة وعدم اتباع القوانين وتعريض حياة الآخرين للخطر.

عقوبة سائق طريق السويس المتهور

ذكرت مصادر قانونية أن سائق طريق السويس المتهور قد يُعاقب بالعديد من التهم أبرزها:

قيادة السيارة برعونة وتهور

مخالفة قواعد المرور

وطبقًا للقانون المصري، فإن هذه التهم قد يواجه صاحبها عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من قيمة 4 آلاف جنيه مصري (203 دولار أمريكي)، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه مصري (407 دولار أمريكي)، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى ثلاث سنوات.

أما عقوبة من يقود المركبة تحت تأثير المخدر يعاقب قانون العقوبات للمرور وفقًا للمادة رقم 76 بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه مصري (509 دولار أمريكي)، أما إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات.

هل تعمد سائق التريلا الاصطدام بـ سائق طريق السويس ؟

ووسط كل الجدل الذي أثير حول التصرف المتهور الصادر عن سائق طريق السويس وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، بدأ كثيرون بتحليل الموقف متسائلين عن موقف سائق التريلا الذي وصفه البعض بـ "البطولي".

وتساءل البعض عما إذا كان سائق التريلا قد تعمد الاصطدام بالسائق المتهور بهدف إيقافه أو تخويفه، أم أنه فقد هو الآخر السيطرة على شاحنته وأن ما قام به كان مجرد رد فعل لتهور سائق المركبة.