محمد بن سلمان لداود الشريان: اهتم بصحتك 

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 11:30
الإعلامي داود الشريان ضيف برنامج الليوان مع عبدالله المديفر
الإعلامي داود الشريان ضيف برنامج الليوان مع عبدالله المديفر

دفعت كلمة واحدة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان للإعلامي السعودي، داوود الشريان إلى خسارته نحو 55 كيلو من وزنه.

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وأشار الإعلامي الشهير في المملكة العربية السعودية داود الشريان خلال مقابلة تلفزيونية عبر قناة روتانا خليجية ضمن برنامج الليوان مع عبدالله المديفر، إلى أن وزنه وصل إلى 125 كيلوغرام، لافتا إلى أن هيئته بدأت في الاستدارة.

 

 

لافتا في المقابلة التي أثارت جدلا عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية أن ابنته الصغيرة أصبحت تقول له "انت صرت (اوبيس)"...  وأنا لا أعلم ما هذه الكلمة ولم أسمعها في حياتي.

واستذكر الشريان خلال المقابلة التلفزيونية لقائه مع الأمير محمد بن سلمان حيث جاءه لعرض عليه خطة التلفزيون وهو سمين ويلهث، حيث قال له الأمير محمد بن سلمان في نهاية اللقاء: "أبغى منك شيء، ابغاك تهتم بصحتك".

 

 

 

 

وقال الشريان نادى الامير محمد بن سلمان أحد مساعديه وقال لهم "اعملوا خطة له وخلي ... (فلان) التابع للمستشفى التخصصي يسوي له خطة".

لافتا إلى أن 4 استشاريين من الولايات المتحدة جاؤوا إلى منزله وقاموا بعمل نظام غذائي ونظام تدريب ونظام أكل له.

 

 

واستطرد الشريان في حديثه: "قلت في نفسي الأمير سينشغل وسينسى أمري ، إلا أن ولي العهد السعودي لم ينسى، فبدأت الخطة وخسرت من وزني حوالي 55 كيلو بدون عمليات جراحية، فقط  رياضة مشي ونظام غذائي.

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