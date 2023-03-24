ميلان يكتسح نابولي برباعيةٍ نظيفة في ملعب دييغو مارادونا

البوابة - اكتسح أي سي ميلان حامل اللقب مستضيفه نابولي المتصدر الحالي برباعيةٍ دون رد ليلة الأحد في لقاء القمة الذي جمعهما على ملعب دييغو أرماندو مارادونا لحساب الجولة الـ 28 من بطولة الدوري الإيطالي (سيري آ).

حملت أهداف اللقاء تواقيع كلٍ من البرتغالي رافاييل لياو (هدفان) في الدقيقتين 17 و 59، والإسباني براهيم دياز (25)، والبديل أليكسيس سايلميكرز (67).

نابولي يبقي في الصدارة و ميلان يصبح ثالثاً

بهذا الانتصار، رفع الفريق اللومباردي رصيده إلى 51 نقطة جعلته يرتقي إلى المركز الثالث بفارق نقطة عن إنتر رابع الترتيب.

فيما تجمد رصيد نابولي عند 71 نقطة في صدارة الترتيب العام، علماً بأن هذه هي خسارته الثالثة في البطولة هذا الموسم.

يذكر أن الفريقين سيلتقيان مجدداً الأسبوع المقبل في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.