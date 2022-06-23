نجمة تركية شهيرة تنفصل عن حبيبها بسبب عرّاف!

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "ميليسا باموك" انفصالها عن حبيبها النجم التركي الشهير "مصطفى مارت كوتش" قبل عدة اسابيع، حيث حذفت الصور التي جمعتها مع حبيبها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".

أسباب انفصال ميليسا باموك عن حبيبها

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر انفصال النجمة التركية "ميليسا باموك" عن حبيبها النجم "مصطفى مارت كوتش" حيث بدأ المتابعون بالتساؤل حول السبب الرئيسي الذي دفع الثنائي التركي للانفصال.

وأكّدت مصادر عديدة بان السبب الرئيسي لانفصالهما هو ان النجمة التركية الشهيرة تعيش فترة صعبة في علاقتها مع مصطفى الأمر الذي دفعها للذهاب إلى عرّاف.

واستشارت ميليسا العرّاف حول مستقبل علاقتها بمصطفى حيث أكّد لها بانه لا يوجد مستقبل واضح لهذه العلاقة الرومانسية، وأن هناك امراة اخرى في حياة مصطفى الأمر الذي دفعها الى اتخاذ موقف على الفور ضد هذه العلاقة، وانهائها مع حذف صورهما سويًا.

ردّة فعل ميليسا على شائعات اسباب انفصالها عن مصطفى

يبدو واضحاً بان النجمة التركية الشهيرة قد سمعت ما تم تداوله من شائعات حول انفصالها عن حبيبها مصطفى مارت كوتش، حيث انتقلت الى تدوينة خاصة بها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" بعد ساعات من انتشار الشائعات وكتبت فيها "أنتم مضحكون جداً" ولكنّها لم توضح حقيقة الانفصال وفيما اذا تم.

فيما اعتبر البعض ان سخرية النجمة التركية من قصة العراف وانها لم تنفي الانفصال.