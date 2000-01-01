ياسمين صبري وأبو هشيمة يعيدان متابعة بعضهما.. وأنباء عن عودة علاقتهما

تعتبر الفنانة المصرية ياسمين صبري مادة دسمة للشائعات، ولاسيما بعد انفصالها عن رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، إذ لا تزال شائعات عودتهما لبعضهما البعض موضع تساؤلات وجدل.

ياسمين صبري تعيد متابعة أحمد أبو هشيمة

وفي خطوة مفاجئة، أعادت ياسمين صبري متابعة حساب أحمد أبو هشمية في "إنستغرام"، وكذلك الأمر بالنسبة لهشيمة الذي أعاد متابعة حشاب طليقته؛ ما يعيد التساؤلات حول حقيقة عودتهما من جديد، وما إذا كانت هذه الحركة إشارة وتمهيدًا لعودة المياة إلى مجاريها في علاقتهما.

في السياق ذاته، زعمت إحدى المواقع أن الثنائي سيعودان لبعضهما رسميًا، حيث من المقرر أن يعلنا عن الأخبار في لأيام القليلة القادمة، لكن لا شيء مؤكد.





ياسمين صبري في "صاحبة السعادة"



من جهة أخرى، ستطرق ياسمين للحديث عن الأمومة وحياتها الشخصية في برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، حيث سألتها الأخيرة عن الأمومة والشائعات التي تلاحق حياتها.

ومن المقرر أن تكشف صبري تفاصيل عن زواجها وإنفصالها عن أحمد أبو هشيمة، الذي تم في شهر مايو الماضي.

عودة ياسمين صبري لأحمد أبو هشمية

والجدير بالإشارة إلى شائعة عودة الثنائي لبعضهما انطلقت بعدما لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشابه الأماكن المتواجدين بها.

وربط البعض بين أحدث ظهور لياسمين صبري عبر حسابها بموقع "إنستغرام"، وآخر ظهور لزوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" يوم 5 أغسطس/آب الجاري، حيث ظهرت الفنانة في الصورة وخلفها ستائر بيضاء والبحر وهو نفس المكان الذي ظهر فيه زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بالإضافة إلى أن ياسمين ظهرت أمامها سكينتين، وظهرت أمام أبو هشيمة شوكتين، مما زاد التكهن حول علاقتهما وإن كانت الحياة الزوجية بينهما قد عادت من جديد، أم أن تواجدهما في نفس المكان كان مجرد صدفة.



ياسمين صبري وأبو هشمية في حفل عمرو دياب

وزعمت بعض المصادر الصحفية أن أبو هشيمة وصبري تواجدا برفقة بعضهما البعض في الحفل االغنائي الذي أقامه النجم عمرو دياب في إحدى القرى السياحية في مصر، لكن الغريب في الموضوع، أنه لم يلتقط للثنائي صورًا برفقة بعضهما البعض، لاسيما أن المكان كان يعج بالصحفيين.

وأبدى مصدر مقرب من الثنائي في تصريح له ببرنامج "ET بالعربي" انزعاجه من الأخبار المتداولة، مؤكدًا أنها عارية عن الصحة ولا شيء من هذا القبيل، إذ لافت إلى أن الثنائي توقفا عن التواصل ولقاء بعضهما البعض بعد الطلاق.

وتساءل كيف لم تتمكن الصحافة من رصدهما معًا، لاسيما أنهما تواجدا في حفل غنائي يضم عشرات الصحفيين.