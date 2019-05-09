آن هاثاوي تتألق بالأسود وتبرز عيونها بالكحل الأسود في عرض فيلم The Hustle!

يمكننا وصف النجمة الأمريكية "آن هاثاوي" بثلاث كلمات هي الجمال والذكاء والإثارة، فباستطاعتها لفت الأنظار إليها في أي إطلالة تنتقيها وبسهولة مُطلقة.

بدت "آن هاثاوي"، البالغة من العمر 36 عامًا، غاية في الأناقة والرُقي خلال تواجدها على السجادة الحمراء لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد The Hustle بمدينة لوس أنجلوس، فاستعرضت قوامها المثالية مُرتديةً جمبسوت أسود ذي أكمام طويلة وفتحة صدر على شكل حرف V، وما زاد إطلالتها أناقة الزخارف الفضية والسوداء التي انسدلت من أسفل صدر حتى الجانب الآخر من فخدها.

واعتمدت النجمة الحسناء تسريحة شعر فوضوية منحتها لمسة دراماتيكية حالمة، وطبَّقت كحل عيون غامق وظلال عيون دخاني أبرز عينيها الجذابتين وأحمر شفاه نود، في حين حملت كلاتش فضية كالمرآة.

تدور أحداث فيلم The Hustle حول محتالتين تحاولان بكل قوتهما الاستيلاء على أموال معجزة تكنولوجية حديثة تُدر أمولًا طائلة.





هذا الفيلم مقتبس عن قصة الفيلم الكوميدي ” Dirty Rotten Scoundrels ” الذي تم إنتاجه عام 1988م الذي كان بطولة كل من ” مايكل كين ” و ” ستيف مارتن ” ، ويقوم بدورهما في فيلم The hustle كل من ” آن هاثاواي ” و ” ريبيل ويلسون “.