"أرادا دائماً عائلة كبيرة".. آشلي سيمبسون وإيفان روس ينتظران مولودهما الثاني!

سيضم النجمان "آشلي سيمبسون وإيفان روس" فرداً جديداً لعائلتهما الصغيرة حيث أعلنت آشلي حملها بطفلها الثاني.

ونشرت النجمة البالغة من العمر 35 عاماً صورةً لها برفقة زوجها إيفان روس عبر حسابها الخاص على "انستغرام" حيث كانت تحمل اختبار الحمل وكانت نتيجته إيجابية.

وعلّقت آشلي على الصورة: "أنا حامل ونحن متحمسون للغاية لمشاركة هذا الخبر للجميع"، بينما كتب روس غلى جانب الصورة: "العائلة تنمو، لا أستطيع الانتظار للترحيب بالضيف الجديد".

وتابعت آشلي قولها حول الموضوع: "في هذا الوقت غير المسبوق نعلم أن النساء الحوامل يتعرضن لضغوط كبيرة في هذه الفترة بسبب انتشار فيروس كورونا ولهذا السبب نحن ندعم صندوق الدعم @marchofdimes Mom and Baby #COVID19".

وصرّح مصدر قريب من العائلة بقوله: "آشلي كانت تريد طفلاً آخر منذ فترة طويلة ولطالما أرادوا عائلة كبيرة".

واحتفل الزوجان خلال الشهر الماضي بعيد زواجهما الثالث حيث نشرت مقطع من أغنية Pieces of Me وعلّقت عليها: "ذكرى زواج سعيدة ياحبيبي لقد كانت أفضل 3 سنوات في حياتي".

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