أرنولد شوارزنيجر يستضيف مهرجان رياضي.. وصور برفقة لاعبي كمال الأجسام

قبل أن ينضم النجم العالمي "أرنولد شوارزنيجر" إلى عالم التمثيل والسينما، انخرط في رياضة كمال الأجسام سابقًا، ولا يزال مُتصل بجذوره إلى الآن.

توجَّه "أرنولد شوارزنيجر" لإستضافة مهرجان "أرنولد الرياضي في أمريكا الجنوبية" لعام 2019، والتقط هنالك صور سيلفي تجمعه بلاعبي كمال الأجسام المتأهلين للنهائي في ساو باولو بالبرازيل يوم أمس الأحد، وبدا عليه السعادة بمشاهدة شخصيات تمتلك بُنية جسدية مثالية كالتي امتلكها في فترة شبابه.

واختار النجم، البالغ من العمر 71 عامًا، بدلة أنيقة باللون الأزرق الغامق نسَّقها بربطة عنق خضراء وقميص أبيض.

ويعتبر الحدث، الذي شهد أكثر من 600 منافس يتنافسون على اللقب، أكبر حدث دولي في أمريكا الجنوبية يجمع بين التغذية الرياضية والصحة، والرياضة، والمعارك، واللياقة البدنية.

ومنذ إطلاقه عام 1989، أصبح مهرجان أرنولد الرياضي حدثًا لا بد منه بالنسبة لجميع لاعبي كمال الأجسام الطموحين وعشاق الرياضة في جميع أنحاء العالم.