أشهر ثنائيات هوليوود بفارق سني بينهم يصل لأكثر من ٤ عقود

تثبت العديد من العلاقات العاطفية وقصص الحب والزواج الناجحة أن العمر هو مجرد رقم وأنه ليس عائق أمام الحب وهناك أمثلة للعديد من مشاهير هوليوود الذي يمتد الفارق السني بينهم لأكثر من 4 عقود ولكنهم ينعمون بحياه هادئة ومستقرة.

ونشرت عدة صحف مثل " فوكس نيوز"، " هاربر بازار"، " إنسيدر" و " واندر وول" اشهر هذه الثنائيات:

مايكل دوغلاس وكاثرين زيتا جونز:

من اشهر الثنائي في هوليوود، يجمع الممثل الأمريكي مايكل دوغلاس 75عامًا، قصة حب كبيرة وزواج ناجح مع الممثلة الجميلة كاترين زيتا جونز50عامًا وهو يكبرها ب 25 عامًا، التقى الثنائي لأول مرة في مهرجان سينمائي بفرنسا بعد أن قدمها له أنطونيو بانديراس وميلاني جريفيث ومن المثير للإهتمام في علاقتهم هو أنهم يتشاركان نفس يوم الميلاد. مايكل وكاثرين متزوجان منذ 19 عامًا ولديهما ولدان ديلان ، 19 عامًا ، وكاريس ، 16 عامًا ودائمًا تصرح كاثرين أنها تفضل الرجال الأكبر سنًا.











دون ماكلين وباريس ديلان:

يرتبط المغني الأمريكي دون ماكلين 74 عامًا، بعارضة الأزياء السابقة لمجلة بلاي بوي باريس ديلان25 عامًا، وبذلك يكون الفارق السني بينهم49 عامًا، وعلى الرغم من تورط باريس في العديد من الفضائح القاسية ، بما في ذلك واحدة مع لاعب كرة السلة الأمريكي كريس أندرسون إلا أن ذلك لم يمنع ماكلين عن الوقوع في حبها.

كاثرين ماكفي وديفيد فوستر:

من اشهر ثنائي هوليوود على الرغم من أن ديفيد فوستر الموسيقى الكندي يكبر الممثلة الأمريكية كاثرين ماكفي ب 35 عامًا وأنه دائمًا يصرح بأنها لم تجذب اهتمامه من أول لقاء لكن علاقتهم مستمرة وناجحة واحتفلت كاثرين بعيد ميلاد فوستر ال70 من خلال منشور رقيق على الإنستغرام قائلة" كيف استطعت بطريقة ساحرة أن تشق طريقك إلى قلبي".

دينيس كويد ولورا سافوا:

يجمع الممثل الأمريكي دينيس كويد 65 عامًا، قصة حب بطالبته لورا سافوا 26 عامًا حيث يبلغ الفارق السني بينهما 39 عامًا ويعتزم الثنائي الزواج في غضون العام المقبل ودائمًا تظهر عليهما علامات الحب والسعادة وظهرا الثنائي يوم الأحد في ناشفيل في مهرجان CMA.

بيتر كوك وألبا جانكو:

اعلن الممثل الكوميدي بيتر كوك 60عامًا، خطبته لعارضة الأزياء ألبا جانكو التي أدعى أن عمرها 21 عامًا ولكن بينت عدة تقارير أنها تبلغ من العمر 20 عامًا فقط أي إنها اصغر من ابنته سيلور البالغة من العمر 21 عامًا وبذلك يكون الفارق السني بينهما 40 عامًا.

هيلينا بونهام كارتر وراي داغ هولمبو:

بعد إنفصالها عن المخرج تيم بيرتون، وقعت الممثلة الامريكية المثيرة للجدل دائمًا هيلينا بونهام 53 عامًا، في حب الكاتب الكندي راي داغ هولمبو 32 عامًا والذي تكبره ب21 عامًا ودائمًا تصرح هيلينا أنها لم تكن ابدًا اكثر سعادة وأن راي قد اضاف السحر لحياتها.

جيسون ستاثام وروزي هنتنغتون وايتلي:

يواعد نجم افلام الحركة جيسون ستاثام 52 عامًا، الممثلة وعارضة الأزياء روزي هنتنغتون وايتلي 32عامًا، وقد انجبا طفل بعد عام واحد من علاقتهما،ويكبر جيسون روزي ب 20 عامًا.

هاريسون فورد وكاليستا فلوكهارت:

تزوج الممثل الأمريكي هاريسون فورد 60 عامًا بالممثلة الأمريكية كاليستا فلوكهارت 38 عامًا وهو يكبرها ب22 عامًا ولديهم الأن ابن واحد بالتبني ومن اشهر الثنائي الناجح في هوليوود.

هيلاري بيرتون وجيفري دين مورغان:

تزوج الممثل الأمريكي جيفري دين مورغان بالممثلة الأمريكية هيلاري بيرتون وهو يكبرها ب16 عامًا لكنهما يعيشان حياة هادئة ومستقرة ومليئة بالحب ولديهما ابنة.

إيما هيمنج ويليس وبروس ويليس:

يعيش الممثل الامريكي بروس ويلز قصة حب وزواج ناجح مع عارضة الأزياء الأمريكية من أصل أنجليزي إيما هيمنج وهو يكبرها ب 23 عامًا ولكن ذلك لا يمنعهما من أن ينعما بحياة سعيدة ولديهما ابنتان.