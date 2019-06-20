أنجلينا جولي تمتهن الصحافة.. واللاجئين موضوع مقالاتها!

لم تكتف النجمة الأمريكية "أنجلينا جولي" بمهنة التمثيل التي أوصلتها شهرة عالمية كبيرة، لكنها قررت توسيع نطاق سيرتها الذاتية، وأصبحت ناشطة في حقوق الإنسان وصحفية مؤخرًا.

وفق ما نقله موقع "ET"، انضمت "أنجلينا جولي"، البالغة من العمر 44 عامًا، إلى فريق مجلة "تايم" وشغلت منصب مستشار تحريري، ومن المقرر أن تركز مقالات "جولي" بشكل أساسي على النزوح والصراع وحقوق الإنسان" ، وسيتم نشرها شهريًا على منصة المجلة العالمية.

وسينشر أول مقال للنجمو في اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف تاريخ 20 يونيو.

وصرَّحت "جولي" في بيان لها: "بينما نحتفل باليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو، من الوهم الاعتقاد بأن أي دولة يمكنها أن تتراجع خلف حدودها وتأمل ببساطة أن تختفي المشكلة. نحن بحاجة إلى قيادة ودبلوماسية فعالة.. نحن بحاجة إلى التركيز على سلام طويل الأجل قائم على العدالة والحقوق والمساءلة لتمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم. هذا ليس نهجًا ضعيفًا. إنه مسار العمل الأكثر صعوبة، لكنه النهج الوحيد الذي سيحدث فرقًا، المسافة بيننا وبين لاجئي الماضي أقصر مما نعتقد ".

هذه لا تعتبر المرة الأولى التي تنشر فيها "جولي" مقالًا في مجلة "تايم"، فقد سبق لها أن كتبت مقالة في أبريل حول دور المرأة في مفاوضات السلام في أفغانستان.

بصرف النظر عن حياتها المهنية في هوليوود، جعلت "جولي" مهمتها الأساسية مساعدة الآخرين والعمل جنبًا إلى جنب مع وكالة الأمم المتحدة للاجئين، كما تعمل مبعوثة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، وتسافر إلى بلدان أجنبية للقاء اللاجئين وصانعي القوانين.