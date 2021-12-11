أول ردة فعل لكيم كارداشيان بعد توسّل كانيه لها على المسرح للعودة إليه!

أقام نجم الراب "كانيه ويست" حفل Free Larry Hoover وسط آلاف الجماهير ومن بينهم نجمة الواقع وزوجته السابقة "كيم كارداشيان".

وكان كيم في وسط عرضه للأغاني عندما كان يغني أغنية Runaway والتي أشارت إليها بشكل محدد، وغنى: "أريدك أن ترجعي إلي، وبشكل اكثر تحديداً كيمبرلي".

ردة فعل كيم كارداشيان

يبدو واضحاً ان ما فعله كانيه ويست لم يثير لديها أي مشاعر للعودة، بل على العكس أقدمت نجمة الواقع على تقديم أوراق الانفصال لتصبح عازبة بشكل قانوني ولتستعيد اسمه قبل الزواج.

والمثير للاهتمام هو رغبتها الشديد باستعادة اسمها قبل الزواج مما يعني ازالة اسم ويست من أعمالها KKW Beauty و KKW.

مطالبات كانيه ويست بالعودة لكيم كارداشيان

حاول كانيه ويست العودة لكيم كارداشيان قبل هذا الموقف قبل عدة أسابيع وذلك عند مقابلة قام بها وأكّد على ضرورة تواجده في عائلته والعودة إلى العائلة.

