إدريس إلبا يتزوج سابرينا دور في حفل زفاف فاخر في بلد عربي!

أقامت الممثلة "سابرينا دور" والممثل "إدريس إلبا" حفل زفاف استمر ثلاثة أيام في المغرب، حيث بدا الثنائي الهوليوودي مغرمين ببعضهما أثناء تبادل الوعود في فندق Ksar Char Bagh في مراكش.

واختارت سابرينا البالغة من العمر 29 عاماً فستانين رائعين من مجموعة Vera Wang ليومها الكبير، فارتدت فستاناً بأسلوب الباردو للحفل، والآخر كان مطرز باللؤلؤ في حفل الاستقبال، بينما ظهر إدريس وهو يرتدي بدلة مصممة حسب طلبه من Ozwald Boateng.

وفي لقطات حصلت عليها مجلة "فوغ" البريطانية، أطل إدريس بشكل رائع في بدلته المزيّنة بأزرار أكمام من Asprey باللونين الأبيض والأسود، بينما كان ينظر إلى سابرينا التي كانت مذهلة، بفستانها الأبيض من مجموعة fashion bible، في حين أن مكياجها كان من قبل شارلوت تيلبيري.

وكانت الاحتفالات قد استمرت 3 أيام، من عشاء بعنوان colours of the Souk في منتجع Amanjena الفاخر يوم الخميس، إلى حفل في فندق ماندارين أورينتال، وخلال وقت لاحق، في العدد الصادر في يوليو 2019، ستعرض مجلة فوغ البريطانية المزيد من الصور المفاجئة.

ومن الجدير بالذكر أن الثنائي كانا قد أعلنا عن علاقتهما، خلال عرض فيلم Molly's Game الذي قام إدريس ببطولته، حيث مشيا معاً للمرة الأولى على السجادة الحمراء عام 2017، حيث قام العام الماضي بتقديم الخاتم لسبرينا قبل عرض فيلمه Yardie في سينما ريو دالستون.

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