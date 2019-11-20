إد شيران يحصل على موافقة بناء "سفينة نوح" في عقاره الريفي

اشترى المغني البالغ من العمر 28 عاماً عدداً من العقارات بالقرب من منطقة Framlingham في سوفولك عند مسقط رأسه.

وخلال وقت سابق قدّم إد طلب تخطيط لبناء مبنى خارجي بالقرب من قاعة وينيس لمجلس سوفولك الشرقي يوم الثلاثاء الماضي، حيث يوصف المبنى أنه حديث الشكل والتطبيق ولكنه مصمم بشكل لا يتعارض مع كنيسة أبرشية سانت ماري.

وتكشف الخطط أن الهيكل سيعالج حاجة الناس المهمة إلى مكان خاص للتراجع والتأمل والصلاة والاحتفال بالحياة الرئيسة والتجمعات العائلية والاجتماعية والزواج والتعميد وما إلى ذلك.

وحصل نجم البوب على موافقة لبناء مبنى الصلاة في منزله الريفي من قبل مجلس سوفولك، حيث اعتبر المجلس أن مقدّم الطلب إلى توفير مساحة يتمكن فيها هو وأسرته وأصدقائه من التأمل والصلاة والاسترخاء كما يمكنهم الالتقاء والاحتفال.

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