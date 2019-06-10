إد شيران ينشر صورة قديمة له بعمر الـ15.. والجمهور يقتصر على طفل!

لم يتصوَّر النجم الأمريكي الشهير "إد شيران" أن يتحول من صبي صغير يلعب على أوتار غيتاره إلى مغني عالمي بملايين المعجبين حول العالم.

شارك "إد شيرين" صورة قديمة له بعمر الـ15 عامًا يظهر فيها على سطح شاحنة كبيرة مُجهزة بالآلات الموسيقية، بينما يعزف على غيتاره الخشبي ويغني إحدى الأغاني في مهرجان محلي بقرية سويلاند في سوفولك، وعوضًا عن جمهور ضخم من المعجبين كالذي اعتدنا عليها، وقف طفل صغير يستمع إليه لا غير.





وأشار "شيران" أن والده "جون" عثر على مجموعة كبيرة من الصور القديمة لفترات مختلفة من حياته، وستُعرض في معرض خاص سيستمر لمدة 9 أشهر في قصر كرايستشيرش بإبسويتش من 20 أغسطس حتى ربيع عام 2020

وتأتي صورته تزامنًا مع عرضه الغنائي المنتظر في قرية إبسويتش في شهر أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن "شيران"، البالغ من العمر 28 عامًا، تبلغ ثروته 86 مليون جنيه استرليني.

اقرأ المزيد عن إد شيران في Buzz بالعربي: