إرينا شايك بلانجوري شفاف وجوارب برج إيفل خلال أسبوع الموضة في باريس

استحوذت عارضة الأزياء "إرينا شايك" على أسبوع الأزياء الراقية في باريس حيث كانت واحدة من أكثر العارضات طلباً على مستوى العالم.

وظهرت إرينا في معرض العلامة التجارية Valentino Haute Couture لربيع وصيف 2020 كجزء من أسبوع الموضة في باريس يوم أمس الأربعاء.

وبدت العارضة السمراء متألقة وهي ترتدي فستان أسود من الحرير والمزيّن بعقدة عند الياقة ورسوم باللونين الأحمر والرمادي من الأسفل.

ولإتمام أناقة إطلالتها نسّقت معه وشاح طويل باللون الأبيض والذي تزيّن بأسماك باللون الأحمر، كما اعتمدت تسريحة الكعكة المنخفضة لشعرها وحذاء بكعب عال.

وشوهدت إيرينا بعد العرض وهي تنتقل إلى حدثها التالي عرض جان بول غوتييه حيث تواجدت على المنصة لعرض مجموعة المصمم الفرنسي جان.

فاختارت عارضة الأزياء لانجوري باللون الأبيض الشفاف كما انه كان مزيّن بفتحات من جميع أنحاء الفستان وطوله يبلغ حد الفخذ، ونسّقت معه جورباً شفافاً تزيّن بشكل برج إيفل من الخلف وحذاء من نفس اللون.

وبتسريحة مطابقة لما ظهرت فيها في مسرح فالنتينو تواجدت إيرينا كما نسّقت معه معطف غير ملبوس حيث ربطته بعقدة حول عنقها وكان متدلي من الخلف.

وفي لقطة أخرى ظهرت إرينا بإطلالة سوداء متميزة فاختارت فستان أسود ضخم مزيّن بالريش من الأطراف الذي جاءت بقصة الأوف شولدر كما نسّقت معه جورباً وقفازات من نفس اللون.

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