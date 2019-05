إلين دي جينيريس تعرضت للتحرش من قبل زوج والدتها.. لمس ثدييها لهذا السبب!

زعمت مقدمة البرامج الكوميدية "إلين دي جينيرس" أنها تعرضت للاعتداء الجنسي من قبل زوج والدتها في فترة المراهقة.

وجهت الشخصية الشهيرة، البالغة من العمر 61 عامًا، اتهاماتها الصادمة والمُفاجئة خلال حلولها ضيفة في برنامج " My Next Guest Needs No Introduction" مع المقدم "ديفيد ليترمان"، حيث كشفت أنه كان يلمس ثدييها عدة مرات عندما كانت مراهقة شابة بعمر الـ15 بحجة خوفه عليها من وجود أورام سرطانية كوالدتها.

واستذكرت "إلين" حادثة لمسه ثدييها، فقد كانت والدتها "بيتي" خارج المدينة، فتقدم نحوها وطلب منها لمس ثدييها مُعربًا عن خوفه من وجود أورام في ثدييها، فوالدتها في ذلك الحين كانت إحدى الناجيات من سرطان الثدي.

واستمرت معاناة "إلين" كثيرًا، حتى أنه تجرأ في إحدى المرات إلى فتح بابها، ما دفعها إلى الهروب من الشباك، فقد شعرت أنه سيتمادى في الأمر، وفي ذلك الوقت لم ترغب في تدمير سعادة والدتها.

وحينما أخبرت "إلين" والدتها عن الموضوع بعد عدة سنوات في سن الـ18، لم تصدقها في بادئ الأمر، وبقيت معه لـ18 عامًا.

وهذه المرة الأولى التي تكشف فيها إيلين هذه الحادثة، فهي توَّد حثَّ الفتيات اللواتي يتعرضن للإساءة الجنسية لاستجماع قواهن والتحدث عن ذلك بمنتهى الصراحة.