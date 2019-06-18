إيرينا شايك وطفلتها تلعبان برمال.. وبرادلي كوبر بعيد عن الصورة!

لم تسمح عارضة الأزياء الروسية "إيرينا شايك" من حادثة انفصالها عن حبيبها النجم العالمي "برادلي كوبر" الوقوف بينها وبين مهامها كأم تجاه ابنتها "ليا دي سين".

رصدت عدسات الباباراتزي العارضة الحسناء في حي بروكلين بمدينة نيويورك تتنزه برفقة ابنتها بإطلالات مُطابقة من العلامة التجارية العالمية "بربري"، فارتدت "إيرينا شايك" فستان كاروهات بيج مخطط باللون الأحمر، الأسود، والأبيض، يتميز بحزام من القماش وأزرار أسفل الوسط بلغ تكلفته 690 دولار؛ بينما ارتدت طفلتها فستان مطابق من قماش القطن بقيمة 180 دولار.







وأكملت "شايك" إطلالتها الكاجوال بنظارة شمسية سوداء، وتزيَّنت بأقراط ذهبية على شكل حلقات، وحملت حقيبة يد حمراء أنيقة.

وشوهدت الأم وابنتها ذات العامين تلعبان بالرمال والأراجيح في الحديقة، حيث بدت "شايك" في حالة معنوية عالية.







الجدير بالذكر أن " إيرينا" هي من قررت الانفصال عن "برادلي" نهاية الشهر الماضي نتيجة ابتعاده عنها وقلة اجتماعهما معًا حتى تلاشى الحب والشهوة بينهما، كما توَّد أن يكون شخصًا أكثر مسؤولية.

وبدا واضحًا أن علاقة الثنائي ستنتهي بهذه الطريقة، فلم يتسوقا معًا من أجل منزلهما في كاليفورنيا، بل كان مجرد منزل "برادلي" وليس كليهما، فضلًا عن عدم زواجهما رغم إنجابهما "ليا".

وخلال وقت سابق، ارتفعت مستوى الشائعات عن وجود علاقة غرامية بين "ليدي غاغا" و"برادلي" في شهر فبراير من هذا العام، وذلك عقب أدائهما المليء بالرومانسية لأغنية Shallow في حفل توزيع جوائز الأوسكار، على الرغم من نفي غاغا لهذه الشائعات في برنامج جيمي كيميل، حيث قالت: "لقد رأى الناس الحب، وهذا تماماً ما أردنا أن يراه الجمهور".

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