ابنة بيل غيتس تعلن خطوبتها من حبيبها المصري بصورة فوق الثلوج

يبدو أن علاقة "جينيفر غيتس"، ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة مايكروسوفت "بيل غيتس، وحبيبها المصري "نايل نصار" وصلت إلى نهاية أسطورية كما في قصص الأميرات، بعد أربعة أعوام على علاقتهما الغرامية.

أعلنت "جينيفر غيتس" نبأ خطوبتها من حبيبها المصري "نائل نصار" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، فنشرت صورة التقطت خلال رحلة تزلج أجرياها معًا، واعتلت ملامحهما السعادة والدهشة، وكتبت: " نائل نصار، أنت شخص فريد من نوعه.. لقد اجتحتني تماما في عطلة نهاية الأسبوع الماضية، وفاجأتني في أكثر المواقع أهمية التي كانت شاهدة على عواطفنا المشتركة العديدة. لا أستطيع انتظار قضاء بقية حياتنا في التعلم، والكبر، والضحك، والحب معًا.. نعم مليون مرة".

من جهته، نشر "نصار" صورتين تجمعهما عبر حسابه الخاص، وكتب: "لقد أجابت بنعم .. أشعر بأني أكثر رجل حظًا وسعادةً في العالم الآن.. جين، أنت كل ما يمكنني تخيله وأكثر بكثير.. لا أستطيع انظار أن نكبر معًا عبر هذه الرحلة التي تدعى الحياة، كما أني لا أستطيع تخيل حياتي من دونك بعد الآن."

وأضاف: "أحبك أكثر مما تتخيلين، وأشكرك على جعل كل يوم كأنه حلم بالنسبة لي."

ويذكر أن في بداية علاقة الثنائي عام 2016، أبقياها سريَّة بعيدًا عن وسائل التواصل الاجتماعي، لكن في الأشهر الأخيرة، بدآ بإظهار عشقهما وحبهما لبعضهما البعض عبر مشاركة متابعيهم صور لرحلاتهم ولقطات لطيفة تجمعهم في فعاليات مختلفة.

من جهة أخرى، أمضى الثنائي عطلة في الكويت حيث نشأ "نصار"، كما زارا مصر في نفس العام ولم يخجلا من مشاركة صور رحلتهم عبر "إنستغرام".