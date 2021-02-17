ابنة وودلي آلن تفضح والدها في فيلم وثائقي.. "لمس أعضائي الحساسة"!

استذكرت الشابة "ديلان فارو" اللحظة التي زعمت فيها أن والدها "وودي آلن" لمس أعضائها الحساسة عندما كانت في السابعة من العمر، وذلك ضمن فيلم وثائقي صادم.

تفاصيل صادمة في الفيلم الوثائقي Allen v. Farrow



يكشف المسلسل الأمريكي المكون من أربعة أجزاء بعنوان Allen v. Farrow، والذي يعرض على قناة HBO ، مزاعم الانتهاك الجنسي ضد المخرج الشهير "وودي آلن" التي يحاول نفيها وبشدة.

ووصفت HBO العمل بأنه فيلم وثائقي يفضح عقود من العناوين المثيرة لأشهر فضائح هوليوود، حيث يحاول إلقاء الضوء على مزاعم اعتداء "وودلي آلن" على ابنته بالتبني.



يتضمن الفيلم الجديد مقاطع فيديو منزلية لـ "ديلان" عندما كانت صغيرة تزعم فيها أنها تعرضت للاعتداء، حيث أخبرت والدتها "ميا" التي كانت تحمل الكاميرا في ذلك الوقت، أن "ألين قال لها: "لا تتحركي، يجب أن أفعل هذا".

وأضافت "لم أكن أريده أن يفعل ذلك يا أمي. لم يعجبني ذلك".

ثم طلبت "ميا" من ابنتها أن تصف ما حدث لها، لتجيب الطفلة: "ذهبنا إلى غرفتك ودخلنا العلية. ثم بدأ يخبرني بأشياء غريبة، ثم دخل سرًا إلى العلية ورائي ولمس منطقتي الحساسة".

وعندما تسأل "ميا" من أين لمسها، تشير "ديلان" إلى مهبلها.

علاقة وودلي آلن وميا فارو



يذكر أن "ميا فارو" انفصلت عن "ألين" عام 1992 بعد علاقة دامت لفترة طويلة، وذلك بعدما اكتشفت وجود علاقة تجمعه بابنتها بالتبني "سون يي"، التي كانت تبلغ من العمر 22 عامًا، والتي توجها المخرج عام 1997.

من جهته، نشر "ألين"كتابًا بعنوان Apropos Of Nothing، ينفي من خلاله مزاعم تحرشه جنسيًا بابنته، ومؤكدًا أن هذه الادعاءات نتيجة رغبة "ميا" بالانتقام منه، حيث أنها بدأت مساعيها لتلطيخ سمعته بعد انفصالها عنه بـ9 أشهر.

عقاب وودلي آلين



وعلى صعيد آخر، لم يتم القبض على "ألين" أو مقاضاته في القضية التي استمرت لعقود، بعد تحقيق أجرته شرطة الولاية في ولاية كونيتيكت.

علاقة وودلي آلن مع قاصر

ادَّعت سيدة تُدعى "كريستينا إنجلهرات" في مقابلة لها مع موقع "هوليوود ريبورتر"، أنها كانت على علاقة غرامية مع المخرج السينمائي حينما كان بعمر الـ41 آنذاك، في حين كانت هي بعمر الـ16 أي تحت سن الرشد الفانونية.

تقول "كريستينا"، التي تبلغ من العمر الآن الـ59، أنها عاشت لحظات حميمية مع "وودي" أثناء تواجدهما في شقته بمدينة مانهاتن، لكنها لا تشعر بأنها ضحية لصانع الأفلام رغم أنها كانت تحت السن القانونية، تقول: أنا لا أهاجم وودي، فأنا لا أريد تحطيمه، بل أوَّد الحديث عن قصة حبي، وهذا ما شكلني، ولا أشعر بأي ندم".

وكشفت "كريستينا" أن علاقتهما استمرت لثماني سنوات، وفي بعض الأحيان تشاركوا علاقة جنسية ثلاثية مع نساء أخريات من بينهن الممثلة "ميا فارو"، وقالت أنها وجدت تلك التجارب مثيرة للاهتمام في عقد السبعينات.

وتطرَّقت الممثلة وعارضة الأزياء للحديث عن أول لقاء بينهما، حيث قابلته دار النشر الشهيرة في مطعم إيلين - وهو مطعم وبار في مدينة نيويورك - عام 1976، وهناك وضعت على طاولته ورقة مكتوب عليها رقم هاتفها وكتبت: "بما أنك وقعت الكثير من الأوتوغرافات، إليك توقعي".

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