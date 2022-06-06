اذا سقط الجمل كثرت سكاكينه.. عارضة أزياء تكشف تودد بيكيه لها وتعِد شاكيرا بتفاصيل صادمة

تصدّرت أخبار الثنائي الشهير "شاكيرا" وحبيبها ووالد طفليها "جيرارد بيكيه" وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية الأسبوع بعد ان اعلنت المغنية العالمية عن انفصالها بشكل رسمي عن لاعب كرة القدم الاسباني.

ونشرت شاكيرا بيان لها عبر صفحتها الخاصة أعلنت فيه بكل حزن انفصالها عن والد طفليها، ولكنّها لم توضّح الاسباب التي أدّت بها للانفصال بالرغم من أن المصادر القريبة أكّدت بان الانفصال كان بسبب الخيانة، حيث أنها ضبطته متلبساً وهو يخونها مع فتاة شقراء تبلغ من العمر 20 عامًا

وكما يقول المثل "اذا سقط الجمل كثرت سكاكينه" فبعد أن أثيرت الشائعات حول خيانة بيكيه لشاكيرا بدأت شائعات الخيانة من قبل النساء تلاحق بيكيه بشكل كبير.

وكان آخرها من قبل عارضة أزياء برازيلية تدعى سوزي كورتيز والتي زعمت بان بيكيه كان يتودد لها كثيراً ويحاول الاقتراب منها وارسال لها الرسائل الاعجاب مع كثير من لاعبي نادي برشلونة.

وأضافت سوزي بادّعاءاتها بأن لاعب كرة القدم بيكيه كان قد طلب رقم هاتفها ليتواصل معها ثم أرسل لها رسائل نصيّة مباشرة وبعضها كان جريئاً نوعاً ما، كما أنها أرسل رسالة لها يسألها عن موعد عودتها لأوروبا.

وأكّدت عارضة الازياء البرازيلية بانها كانت تحترم شاكيرا ولهذا كانت ترفض الحديث بهذا الموضوع، كما وعدت شاكيرا بانها ستخبرها بكل التفاصيل فقالت: "سأخبرك يا شاكيرا بكل ما أعرفه وما حدث لي".