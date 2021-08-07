الأمير هاري يخرج الطفل الذي بداخله.. ويقاطع مكالمة زوجته المهمة بطريقة طريفة!

أطلقت دوقة ساسكس "ميغان ماركل" مشروعاً خيرياً جديداً بمناسبة عيد ميلادها الأربعين تحت اسم مبادرة 40 × 40، والذي يهدف إلى المساعدة في عودة النساء إلى سوق العمل.

وتحدّثت ميغان حول موضوع المبادرة مع صديقتها المقرّبة ميليسا ماكارثي، حيث ظهرت في فيديو قصير وهي تتناقش معها في مكالمة عن بعد وكان هذا هو الظهور الأول لها منذ ولادة ابنتها ليليبيت.

وكان الشيء المثير للجدل هو ظهور الأمير هاري بشكل طريف خلال مكالمة الفيديو التي كانت تقوم بها زوجته مع صديقتها وهو يقوم بحركات بهلوانية.

ولاقى مقطع الفيديو إعجاب المتابعين عند ظهور الأمير هاري من خارج شباك منزلهما في كاليفورنيا وهو يقوم بحركات بهلوانية بالكرات الصغيرة.

ويشار إلى أن الأمير هاري وميغان ماركل قد انفصلا عن العائلة المالكة خلال وقت سابق من العام الماضي، بسبب رغبة هاري بالعيش بعيداً عن التقاليد الملكية حيث أصبحت الأجواء متوترة بين دوقا ساسكس والعائلة المالكة بعد اتهام الأخير بالعنصرية.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: