الثّنائي كلوني "كالعُشّاق" في شوارع فينيسيا المائية.. وماذا يفعل جورج في مطبخ المطعم؟

ظهر الثنائي الرومانسي "أمل وجورج كلوني" سعيدان وهما يستمتعان بوقتهما في مطعم دا إيفو الإيطالي، وذلك خلال رحلة رومانسية في البندقية، أمس الأربعاء، حيث استطاعا تخصيص وقت لهما من جداول أعمالهما المزدحمة.

وظهرت أمل بإطلالة أنيقة سوداء، حيث ارتدت فستاناً قصير، أظهر ساقيها الرفيعتين، مزيّن بذيل طويل من الخلف، كما نسّقت معه حذاء بكعب عال، ولإتمام إطلالتها الأنيقة، اعتمدت تسريحة الشعر المموج المنسدل، كما وضعت أقراط هوب دائرية عليها شكل قلب، بينما كانت تنتقل عبر قارب أجرة مائي مع زوجها.

أما جورج، فكعادته بدا متألقاً ببذلته السوداء المخططة، ونسّق معها قميص أبيض وحذاء مطابق، بينما دخل على مطبخ المطعم، في نهاية ليلته الرومانسية، والتقط صوراً مع الطهاة.

وتأتي هذه الليلة الرومانسية، بعد مشاعر القلق التي أصابتهما خلال الأسبوع الماضي، عند زيارة الرئيس أوباما وعائلته لقصر جورج وأمل على بحيرة كومو في إيطاليا، حيث كان حوض السباحة متجمد وممتلىء نصفه، مما استدعا جورج الطلب من حارسه الشخصي الإتصال بالسباك لمعالجة الأمر قبل وصول الرئيس وعائلته، حيث كان كلوني متوتراً ومنزعجاً من ذلك، ولكن بمهارة السباك تم إصلاح المشكلة.

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