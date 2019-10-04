"الجوكر" هل يُشكل خطراً إذا شاهده الشخص الخاطيء؟

تصدر فيلم "الجوكر" التريندات العالمية مع اقتراب عرضه غداً في السينمات الأمريكية.

وعلى الرغم من إشادة غالبية آراء النقاد به خلال عرضه الأول في الدورة الـ٧٦ لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وتلقيه تصفيقا من الحاضرين لمدة ٨ دقائق متواصلة، إلا أن اقتراب موعد عرضه يؤرق شرطة لوس أنجلوس والعديد من النقاد الذين وصفوه بأنه "خطير"، "مقلق للغاية" و"صرخة سامة".

هل ستكرر "حادثة أورورا"؟

من المعروف أن "الجوكر" هو شخصية شريرة تحاول تعذيب شخصية "باتمان" في شتى الطرق.

"أنا الجوكر".. هذا ما قاله شاب في عمر الـ٢١، قتل العديد من الأشخاص وأصاب آخرين، خلال عرض أحد أفلام "باتمان" عام ٢٠١٢، في حادثة سميت حادثة "أورورا".

لمعرفة المزيد عن هذه الحادثة.. شاهد هذا الفيديو:



