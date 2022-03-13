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القبض على مخرج فيلم "Black Panther".. والتهمة سرقة بنك

منشور 13 آذار / مارس 2022 - 03:52
ريان كوجلر
ريان كوجلر

كشفت العديد من الصحف العالمية أنه ألقي القبض على مخرج فيلم Black Panther بعد محاولته سحب بعض من أمواله من حسابه المصرفي الخاص.

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تفاصيل اتهام ريان كوجلر بالسرقة

تواجد النجم والمخرج ريان كوجلر في مدينة أتلانتا في جورجيا وذلك أمام أحد البنوك في المدينة، حيث اعطى الموظّف رسالة نصيّة تفيد: "أنا أود أن اسحب مبلغ 12000 من حسابي الجاري، والرجاء حساب المال في مكان آخر، فأنا أود أن اكون حذراً".

وأثارت هذه الرسالة الغريبة الشكوك لدى الموظّف واتصّل بالشرطة، حيث جاءت الشرطة وألقت القبض على ريان كوجلر وشخصين آخرين معه ولكن تم اطلاق سراحهما بعد ذلك".

وكان موظف البنك قد اساء تقدير الموقف حيث شكك بانه يحاول السرقة خاصة وأن المبلغ يتجاوز 10000 دولار حيث قام باطلاق شعار التنبيه لاستدعاء الشرطة لالقاء القبض على ريان واصدقائه.

ولكن وبعد التحقق من هوية ريان وحسابه في البنك اطلق سراحهم جميعا هو وزملائه.

أما مدير البنك فقد اعتذر للمخرج الشهير عن الموقف المحرج وقال: "لقد اعتذرنا من ريان كوجلر وسوي الأمر ولم يكن ينبغي أن يحدث ذلك".

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ريان كوجلر

نبذة عن ريان كوجلر

يصوّر المخرج الشهير الجزء الثاني من فيلم Black Panther وهو بعنوان wakanda forever وذلك في مدينة أتلانتا في جورجيا.

وكان ريان قد حصل على جائزة Spirit Awards في عام 2014 وذلك عن فيلم Fruitvale Station.

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