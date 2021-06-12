القبض على مغني الراب بو شيستي بتهمة إطلاق النار على حارس أمن في ملهى ليلي

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على مغني الراب، لونتريل ويليامز الشهير بـ"بو شيستي"، بعد اتهامه بإطلاق النار على حارس أمن في ملهى ليلي في فلوريدا.

وتم حجز مغني الراب الأمريكي البالغ من العمر 21 عامًا بتهمة "الضرب المشدد" بدون كفالة في سجن ميامي-ديد الشهير.

وتبين أن المغني أطلق النار على حارس أمن في ساقه في ملهى King of Diamonds في فلوريدا.

كان قد وقع الحادث في الساعة الرابعة صباحًا في 30 مايو الماضي، عندما اصطحب أفراد الأمن المغني خارج الملهى؛ بسبب مشاجرة حول أموال سقطت من سروال "شيستي"، مما جعله يلوح بمسدس ويطلق رصاصة.

وأصيب أحد حراس الأمن برصاصة في كاحله وتم نقله إلى المستشفى، وغادر المغني المكان على الفور قبل وصول رجال الشرطة.

كانت قد انتشرت تقارير تفيد بأنه تم سرقة 40 دولارًا منه، إلا أنه نفى على حسابه على انستغرام.

ويأتي ذلك الحادث في أعقاب تورطه في حادث إطلاق نار في جزر باي هاربور بولاية فلوريدا في أكتوبر الماضي، وأقر حينها بأنه غير مذنب وأطلق سراحه بكفالة قدرها 30 ألف دولار في مارس.

كان قد اشتهر "بو شيستي" في عام 2020 و تصدر المرتبة الثالثة على قائمة Billboard 200.

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