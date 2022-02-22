انفصال مفاجىء لأحد شخصيات المسلسل التركي "المحكوم"

أثارت شائعات من مصادر اخبارية منها صحيفة بيرسين التركية صدمة كبيرة لدى جمهور المسلسل التركي الشهير "المحكوم" او "السجين".

شائعات مفاجأة حول المسلسل

كشفت مصادر اخبارية في صحيفة بيرسين التركية خبر صادم حول انفصال مفاجىء لأحد الشخصيات الهامة عن العمل خلال الحلقة 12 من مسلسل "السجين".

ولم يتم التصريح حول الشخصية التي ستنفصل عن المسلسل وهل سيؤثر ذلك على أحداث المسلسل ولم تدلي المصادر باي تصريحات أخرى حول تفاصيل هذا الانفصال المفاجئ، فيما راح الجمهور للتساؤل عن هوية الشخصية وأسباب انفصالها وتأثيرها على العمل الذي يحظى بشعبية كبيرة ونسبة مشاهدة عالية في تركيا والوطن العربي

نبذة عن مسلسل "المحكوم"

تدار أحداث مسلسل "المحكوم" التركي في إطار درامي وأكشن حيث يحتوي العمل على طاقم عمل كبير ومهم كما ان قصته مثيرة للاهتمام.

ويشارك في العمل مجموعة من أبرز نجوم تركيا نذكر منهم "أونور تونا، سيراي كايا، اسماعيل حاجي أوغلو، ميليك إيبك وهايال كوسوغلو وغيرهم".

وتدور قصة المسلسل حول مدّعي عام في الشرطة يستيقظ من نومه فجأة ليجد نفسه في داخل إحدى الزنزات في السجن وهو مصاب بفقدان الذاكرة، ليحاكم بتهمة قتل ابنته وزوجته ويحاول اثبات برائته خلال هذه المدة ضمن احداث مشوقة ومليئة بالاكشن والغموض

ويعتبر المحكوم او السجين واحد من الاعمال الجديدة التي تمكنت من تحقيق نجاح لافت ونسبة مشاهدة عالية جدًا.