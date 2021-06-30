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إيرينا شايك تثير إعجاب كانيه ويست على طريقة كيم كارداشيان!

منشور 30 حزيران / يونيو 2021 - 07:08
إيرينا شايك وكانيه ويست
إيرينا شايك وكانيه ويست

تحاول عارضة الأزياء الروسية "إيرينا شايك" لفت انتباه مغني الهيب هوب "كانييه ويست" وإثارة إعجابه من خلال مشاركتها لصور شخصية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو واضحًا أن عارضة الأزياء تتبع خطوات نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، زوجة كانيه ويست السابقة، من خلال جلسة التصوير لها على الشاطىء.

Irina Shayk teases Kanye West with Kim Kardashian style: Photos

ونشرت "إيرينا" صور لها عبر "انستغرام" يوم أمس الثلاثاء للترويج لتعاونها الجديد مع المصممة "تمارا ميلون"، حيث بدت كأنها عارية تمامًا في بعض الصور التي التقط فيها رأسها وجزءاً من جسدها من الأعلى.

Irina Shayk teases Kanye West with Kim Kardashian style: Photos

كما ظهرت في الصور الأخرى وهي تعانق الشجرة بينما كانت تستعرض في كل الصور الأحذية التي ترتديها.

Irina Shayk teases Kanye West with Kim Kardashian style: Photos

وتأتي هذه لاصور بعد شهر تقريبًا من مشاهدة "إرينا" برفقة "كانييه ويست" في فرنسا، حيث أشيع بأن "كيم كارداشيان" على علم بهذه العلاقة وهي لا تعارض ذلك أبدًا.

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