إيرينا شايك تثير إعجاب كانيه ويست على طريقة كيم كارداشيان!

تحاول عارضة الأزياء الروسية "إيرينا شايك" لفت انتباه مغني الهيب هوب "كانييه ويست" وإثارة إعجابه من خلال مشاركتها لصور شخصية لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويبدو واضحًا أن عارضة الأزياء تتبع خطوات نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان"، زوجة كانيه ويست السابقة، من خلال جلسة التصوير لها على الشاطىء.

ونشرت "إيرينا" صور لها عبر "انستغرام" يوم أمس الثلاثاء للترويج لتعاونها الجديد مع المصممة "تمارا ميلون"، حيث بدت كأنها عارية تمامًا في بعض الصور التي التقط فيها رأسها وجزءاً من جسدها من الأعلى.

كما ظهرت في الصور الأخرى وهي تعانق الشجرة بينما كانت تستعرض في كل الصور الأحذية التي ترتديها.

وتأتي هذه لاصور بعد شهر تقريبًا من مشاهدة "إرينا" برفقة "كانييه ويست" في فرنسا، حيث أشيع بأن "كيم كارداشيان" على علم بهذه العلاقة وهي لا تعارض ذلك أبدًا.

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