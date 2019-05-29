باريس هيلتون تكشف امتلاكها 800 باروكة شعر لهذا السبب!

تهوى نجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون" اعتماد إطلالات مُختلفة بما في ذلك لون وتسريحة شعرها، لكن في ذات الوقت من الصعب إحداث تغيير جذري على شعرها الأشقر الحريري.

كشفت "باريس هيلتون" خلال لقائها مع برنامج Entertainment Tonight أنها تمتلك ما يقارب الـ800 باروكة شعر بأشكال وأطوال وألوان مختلفة تستخدمها في حال أرات التخفي، تقول: "ألجأ إليهم حينما أود زيارة ديزني لاند وأماكن أخرى. واعتمد باروكة الشعر السوداء القصيرة حينما أكون في دولة معينة، أو عندما أرغب في التخفي."

كما تستخدم "هيلتون" الشعر المستعار لكي تتشبه بنجوم آخرين أمثال ملكة الإغراء "مارلين مونرو".

ولا تعد "هيلتون" الوحيدة ممن يعتمدن الشعر المستعار لإطلالاتهن، فعائلة كاردشيان بشكل عام و"كيم كارداشيان" و"كايلي جينر" يفضلن الشعر المستعار لإختياراتهن الجريئة، فبدل أن يجرين تغيرًا كبيرًا قد يكون خاطئًا من الناحية الجمالية، فالأنسب ارتداء باروكة.