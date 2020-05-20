بالرغم من تعرّضها لإصابة في قدمها.. نيكول كيدمان تدعم زوجها كيث في حفلته الموسيقية

تعرّضت النجمة "نيكول كيدمان" لإصابة شديدة في كاحلها بالرغم من انها معزولة في منزلها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبالرغم من أن إصابتها تبدو شديدة ومؤلمة إلا ان ذلك لم يمنع نيكول من دعم زوجها كيث أوربان وعمال الخطوط الأمامية في مواجهة فيروس كورونا.

ورُصدت النجمة البالغة من العمر 52 برفقة زوجها كيث في المركز الطبي بجامعة فاندربيلت يوم الجمعة الماضية حيث يقيم كيث حفلة موسيقية مفاجئة للعاملين والكادر الطبي هناك.

ونشرت نيكول صورةً لها هناك لكنها قامت بقص الجزء السفلي من قدمها فلم تظهر إصابتها، حتى بدأ المتابعون يتسائلون لماذا قامت بذلك هل لأنها لا ترتدي حذاء.

لكن كيث نشر صورةً كاملة لها في الحفل عبر حسابه على "انستغرام" حيث ظهرت بقدمها المكسورة، وعلّق كيث عليها بقوله: "لقد كسرت كاحلها لكنها جندي حيث تواجدت هناك بين جميع الناس تتجوّل بقدمها المكسورة وقناع وجهها".

وتمنى الجميع الشفاء العاجل لنيكول حيث علّق أحدهم على الصورة: "آمل أنك لا تتألمين، بالتعافي يا نيكول".

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