بالصور: إيفا لونغوريا تتلألئ في مهرجان كان.. وطفلها نسخة طبق الأصل عن والده

لا تستطيع الممثلة الأمريكية الحسناء "إيفا لوتغوريا" التخلي عن طفلها "سانتياغو" في أهم الأحداث العالمية، فهي كما يبدو توَّد أن يتبع خُطاها للشهرة.

توجَّهت "إيفا لونغوريا"، البالغة من العمر 44 عامًا، برفقة زوجها " خوسيه باستون" إلى حفل Global Gift Initiative في مهرجان كان السينمائي الذي أقيم في قصر المهرجانات والمؤتمرات مساء يوم أمس الإثنين.

ولهذه المناسبة، تالَّقت "لونغوريا" بإطلالة برَّاقة تخطف الأنظار، فارتدت فستان نيفي مُتلألئ بأكمام طويلة وفتحة أمامية تصل لأعلى الفخذ مُستعرضةً ساقيها الرشيقتين، وأكملت إطلالتها بأقراط فضية مُتدلية.

وأبرزت الحسناء ملامح وجهها الجميل بمكياج حاد، فاعتمدت ظلال عيون دخاني وأحمر خدود برونزي، كما أسدلت شعرها البني المموج على جانب كتفها.





من جهة أخرى، بدا طفلها "سنتياغو"، البالغ من العمر 11 شهرًا، نسخة طبق الأصل عن والده ببدلته السوداء الأنيقة وربطة عنقه على شكل ببيونة.

الجدير بالذكر أن "لونغوريا" سفيرة مؤسسة Global Gift، وهي مؤسسة خيرية تعمل على جمع الأموال للمؤسسات والجمعيات الخيرية والمنظمات التي تشاركها رؤيتها وأهدافها