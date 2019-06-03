بالصور: إيلين بيج وزوجتها تحتفلان بيوم فخر المثليين عاريتي الصدر!

تزوَّجت الممثلة الكندية "إيلين بيدج" من حبيبتها "إيما بورتنر" العام الماضي بعد مرور عام على مواعدتهما، وقررتا الاحتفال بعاطفتهما ورومانسيتهما في حدث يخص المثليين.

نشرت "إيلين بيج"، البالغة من العمر 32 عامًا، صورة جريئة باللونين الأسود والأبيض تجمعها بحبيبتها التي تصغرها بثمانية أعوام عبر حسابها على موقع "إنستغرام" احتفالًا بيوم فخر المثليين، حيث تظهران عاريتي الصدر بينما تتبادلان القبل بكل شغف، وكتبت: "يوم فخر مثليين سعيد! أرسل حبي للجميع".

كما نشرت "إيما" صورة جريئة ثانية غلب عليها اللون البرتقالي العتيق، وعلَّقت: "أحبك زوجتي".

كانت بيدج قد كشفت عن مثليتها الجنسية عام 2014 أثناء كلمة لها في مؤتمر حول المثلية الجنسية تستضيفه مجموعة "حملة حقوق الإنسان"، التي تدافع عن حقوق المثليين،وقالت: "أنا هنا اليوم لأنني مثلية الجنس".

ورشحت الممثلة الكندية لجائزة الأوسكار عن دورها في فيلم "جونو" عام 2008، كما لعبت دور البطولة في أفلام مثل "رجال-إكس: أيام المستقبل الماضي"، و"انسيبتشن".

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