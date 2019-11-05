بالصور: ابنة أخ الأميرة ديانا تسير على خطاها..وتتألق في كأس ملبورن

خطفت عارضة الأزياء البريطانية "ليدي كيتي سبنسر" الأنظار بجمالها الاستثنائي في كأس ملبورن لسباق الخيول 2019، ووقفت حاملة أشهر كأس عالمي في مضمار فليمنجتون صباح يوم الثلاثاء الماضي.

تألَّقت "كيتي سبنسر" بإطلالة كلاسيكية مُتدرجة الألوان من توقيع مصمم الأزياء الفرنسي "رولاند موريت"، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ضيق انسدل على منحنيات جسدها بطريقة ناعمة وأنثوية، وجاء من درجات الفضي والوردي، كما ارتدت قفازات جلدية، واعتمرت قبعة كلاسيكية من قماش التول.









وزادت من جرعة جذابيتها بتطبيق أحمر شفاه بلون النود، وظلال عيون برونزي، وأسدلت خصلات شعرها الأشقر وراء كتفها.

وقبل بداية السباقات، أشارت ليدي "كيتي"، ابنة أخ الاميرة ديانا الراحة، إنها أعربت عن سعادتها بعد لقاءها بالحصان الملقب بالأمير آران، منافس كأس ملبورن، وقالت: "كان من الجميل حقاً رؤية بعض الخيول وحمل الكأس، لقد تصرف بطريقة جيدة، إنه لطيف، وسأراهن عليه بالتأكيد".

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشارك فيه "كيتي" في حدث شهير كهذا، فقد كانت ضيفة في كأس ملبورن عام 2015، وهو ذات الحدث الذي تواجدت به عمتها الاميرة "ديانا" وزوجها" قبل 30 عامًا خلال جولتهما الملكية عام 1985.