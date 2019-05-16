بالصور: الأخوة جوناس في جلسة تصوير ساخرة تعود للسبعينيات.. نراهنك على عدم الضحك

بعد ستة أعوام على انفصال فرقتهم الغنائية، أعاد الإخوة جوناس لم شملهم من جديد وأطلقوا مجموعة من الأغاني المصورة، إحداها أغنية "Sucker" برفقة زوجاتهم.

شارك الأخوة جوناس وهم "كيفن" (31 عامًا)، "جوي" (29 عامًا)، و"نيك" (26 عامًا)، في جلسة تصوير مُثيرة للضحك لصالح مجلة Paper Magazine، حيث اختاروا إطلالات تعود لعقد السبعينات، فارتدوا الكنزال الصوفية الملونة القديمة، وبدوا كأذكياء مهوسين بالعلم، كما اعتمدت تقنيات برنامح تعديل الصور القديمة.

في إحدى الصور، يظهر "جوي" مغمض العيون بطريقة مًضحكة حاملًا بين يديه اثنين من القوارض، بينما شقيقى "نيك" يقف إلى جانبه مُرتديًا سترة مُخططة باللونين الأسود والبيج ونظارات طبية كبيرة، في حين حدَّق "كيفن" بغباء نجو عدسة الكاميرا مُرتديةً سترة من العلامة التجارية "فيندي".

وفي صور أخرى، اعتمدت تقنية تعديل الصور التي تنطوي على التقاط صورة الفرد، ثم إضافة وجهه بحجم كبير في الخلفية مع اعتماد الشفافية.

وهنا نستعرض مجموعة من لقطات جلسة التصوير:























