بالصور: بروكلين بيكهام يواعد حسناء رابعة في أقل من 4 شهور.. والأخيرة تتنكر بزي المرأة القطة!

يستمتع المصور البريطاني "بروكلين بيكهام" بالشهرة التي تحيطه، فهي دائمًا ما تساعده في التعرف على نساء جميلات وفاتنات، لذلك من السهل عليه إيجاد فتاة جديد للوقوع في حبها عقب انفصاله عن أخرى.

يقفز "بروكلين بيكهام"، الابن الأكبر لنجم كرة القدم "ديفيد بيكهام"، من علاقة إلى أخرى خلال فترة قياسية، فهو الآن على علاقة مع الممثلة الحسناء " نيكولا بيلتز" (24 عامًا) التي تعتبر الشابة الرابعة خلال أربع أشهر، إذ انفصل عن حبيبته عارضة الأزياء "هانا كروس" الصيف الماضي.







ووفق ما نقله موقع "ميرور" البريطاني، يُقال أن علاقة الثنائي جديَّة هذه المرة، فقد أبدت " نيكولا "، نجمة فيلم إعجابها على منشورات "بروكلين" الأخيرة التي نشرها عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

ورصدت عدسات البابارتزي الثنائي في حالة انسجام أثناء استمتاعهما بوجبة عشاء بمدينة نيويورك، وتنكَّرت "نيكولا" بزي الرمأة القطة مُرتدية جامبسوت أسود من الجلد وشعر مستعار قصير أسود، وبدا أنهما مغرمين ببعضهما البعض.

وأشير أن "بروكلين" يتفق مع عائلتها بشكل جيد، كما أن علاقته بشقيقها تسير على نحو رائع، فهل ستسمر علاقتهما مدة أطول أم لا؟!