بالصور: حبيبة كريستيانو رونالدو ترتدي جمبسوت أبيض برفقة حماتها

شجعت "جورجينا رودريغيز" حبيبها لاعب كرة القدم العالمي "كريستيانو رونالدو" خلال مباراة فريقه البرتغالي ضد نظيره الهولندي في نهائي دوري الأمم المتحدة UEFA مساء الأحد.

واختارت الحسناء إطلالة أنيقة أبرزت منحنيات جسدها الرشيق مُرتديةً جامبسوت أبيض من توقيع العلامة التجارية الإيطالية " إليزابيتا فرانشي" بقيمة 466 جنيه استرليني، حيث انسدل على جسدها بطريقة انسيابية، وتزيَّن بحزام فضي وأزرار بيضاء، ونسَّقت إطلالتها بحقيبة يد صغيرة جلدية باللون الرمادي.





وأبرزت "جورجينا"، البالغة من العمر 25 عامًا، جمالها الأخاذ مُعتمدةُ تسريحة شعر منسدلة خلف ظهرها، واعتمدت أحمر شفاه وردي لمَّاع.

وتواجد برفقة "جورجينا" ابن "كريستيانو" الأكبر- كريستيانو جونيور- ووالدته الفخورة "ماريا دولوريز" التي تألَّقت بطقم أحمر.

وفاز المنتخب البرتغالي على نظيره الهولندي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "الدراجاوا"، ليتوج سيلسياو أوروبا بدوري الأمم لأول مرة في تاريخه.

ومن المتوقع أنّ يتنافس "رونالدو" مع "ليونيل ميسي"، و"محمد صلاح"، و"فيرجل فان ديك"، وكذلك "ساديو ماني" على جائزتي الكرة الذهبية وذا بيست للأفضل في العالم لعام 2019.

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