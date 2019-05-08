بالصور: كايلي جينر تنظر باستحقار إلى جينيفر لوبيز.. نظرة كراهية إلى مؤخرتها!

تُعتبر نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" أشد المعجبات بالنجمة العالمية "جينيفر لوبيز"، إلّا أن شقيقتها الصغرى "كايلي جينر" لا تحمل ذات المشاعر وبدا ذلك واضحًا في حفل "ميت غالا" لعام 2019.

رصدت عدسات الكاميرات لحظة اختلاس "كايلي جينر" النظر إلى مؤخرة "جينيفر لوبيز" أثناء وقوفها إلى جانب شقيقتها عارضة الأزياء "كيندال جينر" على السجادة الوردية، حيث وقفت "جي لو" إلى جانب المصممة العالمية "دوناتيلا فيرساتشي" لالتقاط الصور بينما، وقفت "كايلي" خلفها ورمقتها بنظرة جانبية وحاجبيها مرفوعين عاليًا وكأنه لم يعحبها الأمر.







ولا شك فيه أن "كايلي" ربما شعرت بالغيرة من جمال ورشاقة "جينيفر" ذات الـ49 عامًا، والتي أبرزت منحنيات جسدها بفستان أبيض مُرصَّع بالكريستال من توقيع دار الأزياء الإيطالية "فيرساتشي" ذو فتحة صدر طويلة على شكل حرف V وفتحة جانبية كشفت ساقها الطويلة، وأكملت إطلالتها بشعر مستعار من الكريستال.

من جهة أخرى، تألَّقت "كايلي"، البالغة من العمر 21 عامًا، مُرتديةً فستان ليلكي من توقيع "فيرساتشي" مُثير مُزيَّن بالزخارف البراقة وجاءت حاشيته من الريش الأرجواني، وأكملت إطلالاتها بأكمام مُنفصلة مُزيَّنة بالريش الكثيف، في حين اعتمدت اللون الأرجواني لشعرها الناعم الذي اسدلته بانسيابية وراء ظهرها.

ورغم نظاراتها الت اعتبرها رواد مواقع التواصل قلة احترام من قبلها، إلّا أنها وقفت إلى جانبها لالتقاط بعض الصور أمام الحائط المُزيَّن بالورود بمشاركة شقيقتيها "كيم" و"كيندال".

للمزيد عن آل كارداشيان.. تابع Buzz بالعربي: