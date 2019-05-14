بالصور: كيم ترويِّج لمستحضرات تجميلها في جلسة تصوير تُحاكي يوم زفافها

لا تزال نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" تُحاول توسيع سيطرتها والهيمنة على عالم الجمال الموضة من خلال شركتها وعلامتها التجارية KKW Beauty.

أعلنت "كيم كارداشيان" عن مجموعة مكياجها الجديدة تحت اسم Mrs. West المستوحاة من يوم زفافها تزامنًا مع اقتراب ذكرى زواجها من مغني الراب الأمريكي "كانييه ويست"، وذلك يوم الإثنين الماضي.

في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" من جلسة تصوير مجموعتها، تظهر "كيم" عاريةً يغطي صدرها الورود البيضاء، وأبرزت ملامحها الجذابة بمكياج من درحات الألوان الترابية، وسرَّحت شعرها إلى الوراء بطريقة انسيابية، في حين توجَّهت نظراتها إلى عدسة الكاميرا.

التقطت الصورة أمام جدار من الورود البيضاء ليُحاكي جدار الورود الذي نُسِّق يوم زفافها.





وتتضمن مجموعة المكياج التي يبلغ سعرها 100 دولار، ظلال عيون، هايلايتر، محدد شفاه، ملمع شفاه، وأحمر خدود، وستصبح مُتاحة في الـ24 من شهر مايو.