بالصور: كيم تُرحب بطفلها الرابع من أم بديلة...وهذا ما قالته عنه

رحبت نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" بطفلها الرابع من أم بديلة يوم الخميس الماضي، إلّا أنها لا تزال مُتكتِّمة على اسمه الذي لم يكشف بعد.

وعبَّرت "كيم"، البالغة من العمر 38 عامًا، عن مدى حُبها للإضافة الجديدة لعائلتها الصغيرة عبر نشر سلسلة صور لحفل الـ"بيبي شاور" الذي أقامته لطفلها قبل عدة أسابيع، والذي ينطوي على أساس اتفاقية التنوع البيولوجي، حيث تظهر برفقة عائلتها وأطفالهم، وصديقاتها، ومقطتفات لطيفة برفقة المدعوين من بينهم عارضة الأزياء "كريسي تيغن"، ونجمة تلفزيون الواقع "باريس هيلتون"، و"لارسا بيبن"، بالإضافة إلى الأم "كريس جينر"، و"كورتني كارداشيان".

وكتبت: "احتفلنا بفتانا الصغير منذ حوالي أسبوع وهو الآن هنا! إنه مثالي للغاية! فيما يلي بعض الصور الخاصة لحفل بيبي شاور الخاص بي. كنت خائفة من لا شيء، لأنه أكثر هدوءًا ولطافة من بين جميع أطفالي حتى الآن والجميع يحبه كثيرًا".

ولم يُذكر إذا ما كان الحفل الذي أقامته ضمن أجواء روحانية ليئة بالطاقة من أجل معالجة الاكتئاب الذي ربما أُصيبت به باعتبارها ستصبح أم لأربعة أطفال.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، غردت "كيم" عبر حسابها على موقع "تويتر": "ها هو هنا، إنه مثالي". وقالت متحدثة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الطفل ولد يوم أمس الخميس وإنه يزن 6 باوندات و9 أونسات.

وتأتي ولادة الطفل الراب، بعدما كشفت النجمة وأيقونة الموضة أنها تدرس لتكون محامية، وفقا لقواعد ولاية كاليفورنيا التي تسمح بالإرشاد المهني في كلية الحقوق.

He’s here and he’s perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) ١٠ مايو ٢٠١٩

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