بالصور: كيم كارداشيان تصدم ابنتها بهذا القرار.. والأخيرة تنهار بالبكاء!

تُعتبر نجمة تلفزيون الواقع "كيم كارداشيان" أيقونة للجمال والموضة، وبلا شك تعتبرها ابنتها الكُبرى "نورث مثلها الأعلى، وتوَّد السير على نهجها وارتداء ما ترتديه، لكن ذلك لن يجدي نفعًا!

شاركت "كيم كارداشيان" متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور لابنتها "نورث" وهي تتجهز ليومها بإطلالة وردية أنيقة، حيث ارتدت فستانًا بطبعة حلد الأفعى ذي ياقة عالية ونسَّقته بجزمة ذات كعب عالٍ مُطابقة لفستانها، لكن المشكلة أنها لا تتناسب مع حجم قدمها.

ويبدو أن مزاج الطفلة تعكَّر حينما أخبرتها والدتها "كيم" أن ليس بمقدورها ارتداء الجزمة، التي يبلغ سعرها 775 دولار أمريكي من تصميم زوجها مغني الراب "كانييه ويست"، فنشاهدها في بادئ الأمر سعيدة بالإنجاز الذي حققته في إطلالتها الكلاسيكية، لكن تظهر في آخر صورة وهي مُنهارة في البكاء.

وأرفقت "كيم" الفيديو بتعليق، جاء فيه: "حسنًا، الآنسة نورث ارتدت ملابسها بنفسها، واعتقدت أنها مستعدة لبدء يومها لحين أخبرتها أن ليس بمقدورها ارتداء حذائي."

هذه ليست المرة الأولى التي ترتدي فيها الطفلة البالغة من العمر خمسة أعوام ملابس والدتها، فهي تحب التباهي بارتداء أحذيتها ذات الكعب العالي وملابس مُطابقة لوالدتها يتم تصميمها خصيصًا لها.