بالصور: ماذا تفعل ليندسي لوهان برفقة شرطة دبي؟!

تقيم النجمة الأمريكية "ليندسي لوهان" في الإمارات العربية المتحدة منذ تقريبًا 6 أعوام، وقد شهدت ما توفره هذه البلاد من حماية ورفاهية لمواطنيها؛ لذلك قررت التعبير عن امتنانها لهم على طريقتها الخاصة.

شاركت "ليندسي لوهان"، البالغة من العمر 33 عامًا، متابعيها عبر موقع "إنستغرام" سلسلة صور تجمعها مع أفراد من شرطة دبي، وأشادت بجهودهم في التصدي لوباء فيروس كورونا، وكتبت: "“أردت شُكرَ حكومة الإمارات وشرطة دبي على دعمهم المستمر خلال هذه الأوقات المضطربة والحفاظ على هذا البلد آمنًا.. أتمنى للجميع شهرًا مباركًا وبارك الله فيكم.”



تظهر "لوهان" في الصور تتوسط رجال الشرطة مُتخذة تدابير الوقاية، حيث ارتدت كمامة للوجه وقفازات، في حين أبقت بينها وبين أفراد الشرطة مسافة مضمونة. وفي صورة ثانية تقف أمام سيارة شرطة دبي مؤدية إشارة التحية تقديرًا للسلطات.

وفي لقطة أخرى، تستلم صندوقًا بنيًا كبيرًا من ضابطة شرطة، وربما يكون بمثابة تكريمٍ لها.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تشيد فيها النجمة بالاجراءات التي تتخذها الإمارات للتصدي للفايروس، فخلال لقاء لها مع النجم الكوميدي "ديفيد سبيس" في برنامج برنامجه Lights Out with David Spade، أوضحت قائلة: "المعايير صارمة للغاية هنا، فلا يسمح لك بالخروج، فهم يأخذون الأمور على محمل الجد. يمكن لشخص واحد فقط الخروج من المنزل في وقت واحد.”



وتطرَّقت للعقوبات التي سيواجهها أي مستهتر بالقانون، وقالت: "إذا لم تحصل على الموافقة لتصريح الخروج للذهاب إلى السوبر ماركت أو محل البقالة، أو عثر عليك دون قفازات أو قناع، فإما ستغرَّم أو يلقى القبض عليك".

وفي وقت سابق، طرحت "لوهان" أغنيتها الجديدة Back to Me بعد مرور 16 عاماً من إصدار ألبومها الأول Speak الذي صدر في ديسمبر 2004 والذي احتوى على أغنيتها الشهيرة "Rumors" التي تناولت علاقتها بوسائل الإعلام.



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