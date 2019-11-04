بالفيديو: أربع نجمات يخطفن الأنظار في حفل Hollywood Film Award.. ورينيه زيلويغر الأجمل!

انطلقت فعاليات حفل توزيع جوائز هوليوود السينمائي السنوي لدورته الـ23 يوم أمس الأحد في فندق بيفرلي هيلتون، مُستقطبًا أشهر النجمات العالميات المعروفات بجمالهن الاستثنائي وملامحهن الجذابة.

ولهذه المناسبة المهمة، لا بد للنجمات اختيار أجمل الإطلالات التي تبرز جمالهن الساحر وأناقتهن المعهودة فشهدت السجادة الحمراء منافسةً واضحةً بين الفنانات في اختيار أجمل الملابس وأكثرها تماشيًا مع الموضة من أكبر دور الأزياء وأشهر المصممين العالميين.

وترأست نجمات أمثال "نيكول كيدمان"، "رينيه زيلويغر"، "تشارليز ثيرون"، بالإضافة إلى "جينيفر غارنر" السجادة الحمراء بأناقتهن الكلاسيكية مُعتمدات ألوان محايدة من الأبيض والأسود.

1. رينيه زيلويغر

تألَّقت النجمة البريطانية بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مُرتديةً فستانًا أسود ضيق مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق،وما زاده أناقة ياقته البحرية البيضاء، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء أسود ذي كعب عالٍ، في حين تزيَّنت بخاتم ألماسي كبير يلفت الأنظار.

واعتمدت الحسناء مكياج طبيعي لمنح بشرتها نوعًا من البريق، كما سرَّحت شعرها على شكل كعكة مرفوعة وحررت خصلتي شعرها الأمامية.

ويجدر الإشارة إلى أن "رينيه" حصلت على جائزة أفضل ممثلة هوليوودية عن دورها في فيلم السيرة الذاتية "Judy"، الذي تجسِّد فيه دور القاضية "جودي غارلاند".

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2. نيكول كيدمان

اختارت الممثلة الاسترالية فستانًا من الساتان الأبيض ذي أكمام فضفاضة ناحية الأكتاف، وزُيِّنَ بورود من الدانتيل، ولمنح الإطلالة لمسة من الألوان وكسر الحيادية، اختارت التزيُّن بأقراط حمراء، وانتعلت حذاء ذي كعب عالٍ أحمر اللون، في حين طبَّقت أحمر شفاه باللون الأحمر القاني.

3. تشارليز ثيرون

لا يمكننا الاختلاف على مدى جاذبية وجمال الممثلة الأمريكية، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها المستوحاة نوعًا ما من الساري الهندي، فاختارت قطعة مُشبَّكة سوداء مُزيَّنة بالمجوهرات البرَّاقة، نسَّقتها ببنطال أسود عريض وتوب أسود؛ في حين، حملت بيدها كلاتش أسود مًطابق لملابسها.

4. جينفير غارنر

لفتت الممثلة الأمريكية الحسناء الأنظار إليها ببساطتها مُرتديةً فستانًا أسود ذيِّ ذي فتحة جانبية تصل للورك مُزيَّنة طوليًا بالكريستال البرّاق.

وما زادها جذابية الإكسسوارات الألماسية التي اختارتها، ومكياجها الطبيعي من درجات الوردي، بلإضافة إلى تسريحة شعرها المموَّجة.







