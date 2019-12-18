بالفيديو: أرنولد شوارزنيجر فخور بمشاهد ابنه الجنسية.. ووالدته في صدمة!

تحدَّث النجم العالمي "أرنولد شوارزنيجر" بمنتهى الصراحة حول مهارات ابنه "باتريك شوارزنيجر" في التمثيل، بما في ذلك مشاهد الجنس التي يؤديها في أفلامه.

تحدَّث الممثل، البالغ من العمر 72 عامًا، إلى قناة "Fox LA" يوم الجمعة الماضية، وكشف أن مشاهدة أداء ابنه في فيلم "Daniel Isn't Real" كان رائعًا وحماسيًا، وقال: "كان أداؤه استثنائي للغاية، إنه موهوب جدًا، ودون سابق إنذار انخرط بأداء المشاهد الجنسية".

وكشف حاكم ولاية كاليفورنيا السابق أيضًا أن زوجته السابقة "ماريا شريفير" أنذرته وحذَّرته من مشاهد ابنه العارية، وصرَّح: "أذكُر أن زوجتي السابقة اتصلت بي في ذلك اليوم، وأخبرتني أنها رأت مشاهد باتريك في الفيلم، ولم تصدق ما رأته لأنه لم يخبرها بذلك رغم تواجده برفقتها، ودون سابق إنذار ترى مؤخرته العارية وبمشاهد جنسية".

وأعرب "أرنولد" عن فخره بابنه بسبب مشاركته في فيلم جديد بدور بطولة، بالإضافة إلى سمعة ابنه الحسنة في موقع التصوير.

من جهة أخرى، أطلَّ "بارتيك" (26 عامًا) ووالدته ضيفين في مقابلة مع مقدمة البرامج "هدى قطب" و"جينا بوش"، وتحدَّث عن رد فعل والدته حينما رأت مشاهده الحنسية، وحينما سئل عن السبب الذي منعه من تحذير والدته بشان مشاهده الجنسية، أجاب ضاحكًا: "لم أكن أدري ما أقول".

وأعربت "ماريا" عن فخرها بابنها وعن دعمها له، وأشارت أن أدائه التمثيلي حصد تقييمات رائعة.

وفي فيلم Daniel Isn’t Real، يلعب "باتريك" دور "دانييل"، الصديق الخيالي لطالب جامعي مضطرب يُدعى "لوقا"، التي يؤدي دوره الممثل الأمريكي "مايلز روبنز"، حيث يساعده على مواجهة الصدمة العنيفة التي يواجهها في حياته.