بالفيديو: بعد حصولها على هدية بربع مليون..صوفيا ريتشي تتألق في مهرجان البندقية!

انطلقت فعاليات مهرجان البندقية للأفلام في دورته الـ76 مساء أمس الأربعاء في إيطاليا، وافتتحت فعالياته، التي ستستمر لمدة 10 أيام، بعرض فيلم The Truth للمخرج الياباني " هيروكازو كوري إيدا".

وتواجد في الحدث مجموعة من النجمات العالميات اللواتي أبهرننا بإطلالاتهن الأنيقة على السجادة الحمراء، فقد خطفت عارضة الازياء الأمريكية "صوفيا ريتشي" الأنظار بإطلالتها الأنيقة الشبابية من توقيع العلامة الإيطالية Twinset، فارتدت كروب توب فضي مُزيَّن بقطع معدنية برَّاقة نسَّقته بتنورة نفاشة رمادية جاءت بقصة أمامية قصيرة وطويلة من الوراء مانحةً إياها لمسة ديناميكية.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة فوضوية، واعتمدت ظلال عيون برونزي وأحمر شفاه لحمي مُبرزًا ملامح وجهها الفاتن، في حين تزيَّنت بعدة أحلاق فضيَّة، وقلادة رفيعة مُرصَّعة بالألماس، وزادت من طولها طولًا بانتعال حذاء ذي كعب عالٍ أسود.







ويأتي ظهور"صوفيا ريتشي" بعد احتفالها بعيد ميلادهاالـ21 بطرييقة أنيقة وباذخة، حيث منحها حبيبها "سكوت ديسك" سيارة فارهة من طراز آستون مارتن دي بي 11 بقيمة 250 ألف دولار أمريكي صُممت خصيصًا لها.

ولم تتوقف المفاجآت هنا، بل حصلت صوفيا على وجبة إفطار رومانسية، حيث تم إلقاء بتلات الورد على الطاولة حول الطعام.

يذكر أن "صوفيا" تجمعها علاقة مع "سكوت"، الحبيب السابق لنجمة تلفزيون الواقع "كورتني كارداشيان"، منذ عامين، رغم الفجوة العمرية الكبيرة بينهما حيث تصغره بـ15 عامًا.