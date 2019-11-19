بالفيديو: بعد فضائح العائلة المالكة..كيت وويليام يتألقان في عرض Royal Vaierty

بعيدًا عن الفضائح التي يعيشها البلاط الملكي نتيجة الاتهامات الموجهة ضد الأمير أندرو بممارسته الجنس مع قاصر، والأخبار المؤسفة عن احتفال دوقي ساسكس "ميغان ماركل" و"هاري" وابنهما "آرتشي" بعيد الميلاد بعيدًا عن الملكة "إليزابيث" والقصر الملكي، قرر دوقا كامبريدج لفت الأنظار الجميع إلى أحداث أكثر إيجابية.

توجَّهت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" وزوجها الأمير "هاري" لحضور عرض Royal Vaierty المُقام في ملعب بالاديوم بالعاصمة البريطانية لندن، حيث تعد هذه المرة الثالثة التي يتواجد فيها الثنائي في هذا الحدث بعد ظهورهما في عامي 2014 و2017.

وكعادتها، لفتت "كيت ميدلتون" (37 عامًا) الأنظار إلى جمالها الاستثنائي ونعومتها المُطلقة مُرتدية فستان طويل أسود من قماش الدانتيل المُبطَّن بقطعة قماش بلون البشرة من توقيع مصمم الأزياء العالمي "ألكساندر ماكوين"، أحد مصممي الأزياء المفضلين لديها.

واعتمدت الحسناء تسريحة شعر مموجة مُسدلةً خصلات شعرها البني بطريقة انسيابية على جانبي كتفها، في حين اعتمدت مكياج عيون دخاني وأحمر شفاه برَّاق، بينما تزيَّنت بأقراط ذهبية مُزيَّنة بحبيبات اللؤلؤ.









من جهة أخرى، اختار الأمير "ويليام" ارتداء بدلة توسكيدو سوداء أنيقة نسَّقها مع قميص أبيض وربطة عنق على شكل ببيونة.

وقد رحَّب والتقى الزوج الملكي بعدد من الفنانين والمديرين التنفيذيين لجمعية Royal Variety الخيرية، المعروفة باسم صندوق الفنانين الترفيهيين، كما أن الملكة "إليزابيث" الراعي الرسمي لها.

ويتم ريع التبرعات والمساعدات لمئات الفنانين في جميع أنحاء المملكة المتحدة، والذين يحتاجون إلى المساعدة والرعاية لدى وصولهم لمرحلة الشيخوخة، أو إصابتهم بالمرض، أو مرورهم بأوقات صعبة وأزمات كبيرة.