بالفيديو: جوردن وودز عن التنمر.. وشقيقات كارداشيان-جينر يستمتعن في الكوتشيلا

من الواضح أن عارضة الأزياء "جوردن وودز" تُحاول فتح صفحة جديدة في حياتها والتصالح مع نفسها، بعدما قررت شقيقات كارداشيان-جينر عزلها نهائيًا عن عالمهم عقب إقدامها على خيانة نجمة تلفزيون الواقع "كلوي كارداشيان" مع حبيبها لاعب كرة السلة "تريستان تومسون".

في حين سافرت عائلة كارداشيان لحضور مهرجان كوتشيلا، توجَّهت "جوردن وودز" للمشاركة في مهرجان "العودة للوطن" في نيجيريا يوم الأحد الماضي؛ لمناقشة قضية التنمر، حيث تُعاني شقيقتها الصغرى من هذه الظاهرة إثر الأحداث التي تصدرت عناوين الصحف، فهي تطمح لأن تكون مثالًا يُحتذى به.

اختارت "وودز"، صديقة "كايلي جينر" السابقة، ارتداء طقم ملوَّن مصحوب بطبعات على شكل صحيفة "نيويورك تايمز"، واعتمدت تسريحة الضفائر ومكياج من درجات النود، وأضفت لمسة من البريق مُرتديًا أقراط ذهبية على شكل حلقات، وانتعلت حذاء رياضي من العلامة التجارية "نايك".

وفضلًا عن مشاركتها في مهرجان "العودة للوطن"، توجَّهت لحضور عرض أزياء آسيا.

ويجدر الإشارة إلى أن "وودز" توجَّهت لحضور مهرجان كوتشيلا الموسيقي في يومه الثاني بولاية كاليفورنيا، لكنها تعرَّضت لموقف محرج حينما قابلت "كيندال جينر" و"هايلي بالدوين" في ذات المكان، ما خلق أجواءً مشحونة، الأمر الذي دفعها للمغادرة بعد فترة قصيرة.