بالفيديو: جينيفر أنيستون تُقبل مقدمة برامج مثلية.. فهل تغيِّر ميولها الجنسي؟!

تُثير مقدمة البرامج الكوميدية " ألين دي جينيريس" الجدل على الدوام أكان ذلك بزواجها المثلي أو بظهورها مع شخصية سياسية أحدثت خرابًا في العالم، وهذه المرة تقبيلها لنجمة عالمية في برنامجها الكوميدي The Ellen Show.

حلَّت النجمة الأمريكية "جينيفر أنيستون" ضيفةً في برنامج The Ellen Show يوم الإثنين الماضي، وانتهزت الفرصة لسؤال "ألين" حول القُبلة التي تشاركتها مع مقدم البرامج والمذيع الأمريكي "هوارد ستيرن" في إحدى حلقاتها قبل أسبوعين تقريبًا، وخاصة أن الأخيرة مثلية الجنس ومتزوجة من الممثلة الأسترالية "بورتشا دي روس" منذ عام 2008.

سألت "جينيفر" باستغراب: "هل استمتعتي بالقبلة؟ كيف كانت؟ هل كنت متوترة؟ هل شعرت بالانجذاب؟"، وجاء جواب "إيلين" بالإيجاب ووصفتها بـ"اللطيفة".

بعدها بلحظات تساءلت "أنيستون" حول المرة الأخيرة التي أقدمت فيها "ألين" على تقبيل رجل، لتوضِّح "إيلين" أنها تُقبل الرجال لكنها لا تمارس الجنس معهم، وبالمقابل سألتها حول المرة الأخيرة التي قبَّلت بها امرأة، لتجيبها "أنيستون": "لا أُقبِّل النساء على الشفاه"، حينها أمالت "إيلين" نفسها بمحاذاتها وتشاركتا قبلة سريعة.

ووصفت "أنيستون" شفاه مقدمة البرنامج بالناعمة، لتوضِّح "ألين" أنها تفضل تقبيل النساء لأنها لا تتعرض للجروح والتشققات من بشرة الرجال.