بالفيديو: حبيب مايلي سايرس يسخر حول شائعات حملها بطفله.. هذا ما قاله!

سخِرَ المغني الأسترالي "كودي سيمبسون" من الشائعات المنتشرة بشأن حمل حبيبته المغنية الأمريكية "مايلي سايرس"؛ حيث أشارت أن الثنائي ينتظران مولودهما الأول.

أطلَّ "كودي سيمبسون" برفقة زميله "أوسيس" في البرنامج الاسترالي Today من أجل الترويج لحملتهما الجديدة Bonds، لكن المقطع المثير للاهتمام في المقابلة هو حينما سألَّه مضيف البرنامج "كارل" حول حقيقة "مايلي سايرس" بطفله.

وأجاب "سيمبسون" على السؤال بصدمة: "يا اللهي، لقد كنت حاملًا لسنوات على ما يبدو".



بعدها تسائل "كارل" حول كيفية تعامل "كودي" مع الشائعات المستمرة الذي تحيط حياته الشخصية، ورد عليه قائلًا: "يجب أن تأخد الأمر بسلاسة، وأنت تعلم أني أحاول التركيز على عملي و ما أهتم به هو العمل والموسيقى".

وأوضح "سيبمسون" أنه على صدد إطلاق كتاب الشعر خاصته بعنوان "Prince Neptune"، فهو لطالما وجد نفسه ككاتب شعر حيث بدأ في تطوير موهبته منذ أربع أو خمس أعوام، وقال: "كان الشعر دائمًا جزءًا لا يتجزأ من نسيجي الإبداعي، لذلك أردت فقط تأليف كتاب بجانب الموسيقى لأنني أشعر أن كلمات الأغاني هي بمثابة شعر".

يذكر أن علقة "سايرس" و"سيمبسون" بدأت بعد فترة قصيرة من انفصالها عن زوجها السابق "ليام هيمسورث".