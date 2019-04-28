بالفيديو: حرب إهانات تجمع سكارليت جوهانسون وكريس هيمسورث.. فمن تأثَّر أكثر؟!

رُبما يتعاون النجمان "كريس هيمسورث" و"سكارليت جوهانسون" للقضاء على الشرير "ثانوس" في فيلم أبطال الخارقين Avengers: Endgame, لكنهما في مواجهة بعضهما البعض في معركة الشتائم.

تواجه الثنائي وجهاً لوجه في فقرة "Playground Insult" المثيرة للضحك والتي تُذاع عبرإذاعة "بي بي سي 1" ، حيث يتعين على الضيفين إلقاء ملاحظات مهينة عن الآخر حتى يستسلم أحدهما، او يتعرض إلى إهانة لا يمكن تحملها.

بدأت الممثلة الأمريكية "سكارلت جوهانسون" المعركة بقول: "كريس، أنت قبيح، الكل يتحدث عن ذلك، أنت قبيح حقًا"، ليرد عليها "كريس" بتعليق أقوى وأقسى: "الجمال هو الجمال الداخلي، وداخلك مُرعب وقبيح."

من هناك، تبادل الاثنان انتقادات لاذعة حول ملابسهما، فأشارت "جوهانسون" إلى أزراره القديمة التي تعود لجدته، ليسخر منها بشأن حصولها على مقطع ترويجي قصير لشخصيتها الأرملة السوداء في الفيلم.

وكشفت "جوهانسون" أن "كريس" يمضي وقت طويل في غرفة المكياج وتصفيف الشعر مقارنة بغيره من الممثلين والمشاركين، مُشيرةً إلى أنه يحاول الحصول على رأسٍ جديد، ليكشف عدم وصولها في الوقت المحدد، حينها لاحظت "جوهانسون أن اللعبة تجاوزت الإهانات، لتكون لعبة لكشف المشاكل فيما بينهما.

وبعد وابل الاهانات، تساءل "كريس" حول إذا ما كان وزميلته أسوء اللاعبين، مؤكدًا أنهم أشخاص لطيفين بطبيعتهم.

وعلى صعيد الحياة المهنية، تستعد "سكارليت" لتصوير فيلمها القادم Black Widow "الأرملة السوداء"، وذلك بعد تألقها في الجزء الأخير من "Avengers"، الذي بدأ عرضه في صالات السينما العالمية، يوم 24 أبريل الجاري.

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